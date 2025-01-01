Спектакль Francisco Cordova: лаборатория момента. Вечер трёх перформансов

29 мая в Упсала-Цирке состоится уникальный вечер, посвящённый современному танцу. В программе — три перформанса, объединённых одним языком: телом и присутствием.
Франсиско Кордова, выдающийся хореограф и педагог из Мексики, представит зрителям два своих произведения:
В программе также представлена работа мексиканской хореографа Регины Моралес — “Don’t Follow Me”. Этот визуально мощный перформанс затрагивает актуальные темы насилия в цифровой среде и жажды признания, что делает его особенно резонирующим в современном мире.
Не упустите возможность стать свидетелями этого захватывающего вечера, который обещает оставить незабываемые впечатления!