Спектакль Francisco Cordova: лаборатория момента. Вечер трёх перформансов

Вечер перформансов с Франсиско Кордовой в Упсала-Цирке

29 мая в Упсала-Цирке состоится уникальный вечер, посвящённый современному танцу. В программе — три перформанса, объединённых одним языком: телом и присутствием.

Франсиско Кордова — мастер импровизации

Франсиско Кордова, выдающийся хореограф и педагог из Мексики, представит зрителям два своих произведения:

Соло-перформанс — уникальная импровизация, которая создаётся на глазах у зрителей. Здесь звук, пространство и тело сливаются в единое художественное высказывание, позволяя каждому зрителю стать частью творческого процесса.

— уникальная импровизация, которая создаётся на глазах у зрителей. Здесь звук, пространство и тело сливаются в единое художественное высказывание, позволяя каждому зрителю стать частью творческого процесса. Коллективная работа — результат 10-дневной лаборатории с танцовщиками со всей России. Этот перформанс исследует темы катарсиса, надежды и возвращения к себе.

Don’t Follow Me от Регины Моралес

В программе также представлена работа мексиканской хореографа Регины Моралес — “Don’t Follow Me”. Этот визуально мощный перформанс затрагивает актуальные темы насилия в цифровой среде и жажды признания, что делает его особенно резонирующим в современном мире.

Не упустите возможность стать свидетелями этого захватывающего вечера, который обещает оставить незабываемые впечатления!