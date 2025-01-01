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Франческа да Римини
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Франческа да Римини

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 3 Симфонические титаны Симфонический оркестр Программа Чайковский. Симфоническая фантазия «Франческа да Римини» Тищенко. Симфоническая поэма «Франческа да Римини» (премьера в Екатеринбурге) Рахманинов. Симфонические танцы Трогательная история любви преломляется через века и взгляды творцов: гениального Данте, блестящего петербургского композитора Бориса Ивановича Тищенко и музыкантов старейшего оркестра России Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии — истинное воплощение богатого культурного наследия нашей страны: недаром он носит гордое звание старейшего оркестра России. История коллектива начинается в далёком 1882 году, с тех пор он не раз менял название, дирижёров, рос, переживал бесконечные перипетии вместе со страной, но не терял священный огонь музыки и распространял его повсюду: строгая академическая манера исполнения, виртуозная сыгранность, оригинальный и обширный репертуар полюбились всему миру от Японии до Канады. Участники Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии Женская группа Симфонического хора Алексеев Николай

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 9 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1400 ₽

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