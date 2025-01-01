Входит в Абонемент 3 Симфонические титаны Симфонический оркестр Программа Чайковский. Симфоническая фантазия «Франческа да Римини» Тищенко. Симфоническая поэма «Франческа да Римини» (премьера в Екатеринбурге) Рахманинов. Симфонические танцы Трогательная история любви преломляется через века и взгляды творцов: гениального Данте, блестящего петербургского композитора Бориса Ивановича Тищенко и музыкантов старейшего оркестра России Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии — истинное воплощение богатого культурного наследия нашей страны: недаром он носит гордое звание старейшего оркестра России. История коллектива начинается в далёком 1882 году, с тех пор он не раз менял название, дирижёров, рос, переживал бесконечные перипетии вместе со страной, но не терял священный огонь музыки и распространял его повсюду: строгая академическая манера исполнения, виртуозная сыгранность, оригинальный и обширный репертуар полюбились всему миру от Японии до Канады. Участники Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии Женская группа Симфонического хора Алексеев Николай