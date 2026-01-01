Две великие истории на одной сцене в театре «Рассвет»

Спектакль «Франческа да Римини и Моцарт и Сальери» в театре «Рассвет» — это уникальная постановка, объединяющая две на первый взгляд несвязанные истории. Оперное размышление, в котором зритель сталкивается с глубокими вопросами о природе любви и гениальности.

Франческа да Римини — последняя завершённая опера Сергея Рахманинова, основанная на драматическом эпизоде из «Божественной комедии» Данте. Она переносит нас во времена раннего итальянского Возрождения, раскрывая историю любви, которая может быть как благословением, так и проклятием.

Моцарт и Сальери — одна из самых загадочных опер Николая Римского-Корсакова, написанная на основе второй из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина. Здесь зрители погружаются в последнее десятилетие XVIII века, исследуя тему гениальности: божественный дар или безжалостная кара?

Эти две оперы впервые объединились на одной сцене в рамках оперного фестиваля «Другая Опера». Спектакль поставлен в стиле мистерии, где зрители, подобно Вергилию и Данте, отправляются в загадочное путешествие сквозь эпохи и миры.

Постановка предлагает задуматься над вопросами, которые казались решёнными, и найти свои собственные ответы. Истинная любовь — это проклятье или великая сила? Гениальность — это дар или кара? Спектакль приглашает каждого зрителя самостоятельно разгадать эти вечные загадки.