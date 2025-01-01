Fra Angeliko, Пекинский велосипед и Китайский айфон

Fra Angeliko презентуют альбом. Пекинский велосипед — одна из самых заметных групп на современной эмо сцене. Это добрая и очень душевная музыка о дружбе, времени и чувствах, которые нельзя и незачем держать при себе. Недавно у Велика вышла «Классная погода», и совсем скоро они довезут её до Челябинска! «Китайский айфон» — челябинская инди-рок группа, в которой шумные гитарные риффы перекликаются с бытовыми текстами о том, что нас окружает. Их песни наполнены драйвом, мелодичностью и ностальгией, создавая неповторимую атмосферу, погружающую в самые тёплые воспоминания.