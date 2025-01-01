F.P.G. Тур «По совести»

Легенды русского панк-рока на сцене

Легенды русского панк-рока готовятся к масштабному концерту, который соберёт тысячи их поклонников. Зрителей ждёт ошеломляющая программа, наполненная как новыми композициями, так и самыми главными хитами группы. Каждый аккорд прозвучит от сердца к сердцу, создавая уникальную атмосферу настоящего рок-шоу.

Завоевание “НАШЕго Радио”

В этом году группа F.P.G возглавила авторитетнейший хит-парад «НАШЕго Радио» с композицией «Мы охреневшие». Этот трек по праву занял вершины хит-парадов и получил широкую поддержку от ценителей рок-музыки, охватывая зрителей от Калининграда до Камчатки. Не упустите возможность насладиться этим и другими хитами на предстоящем концерте!

Подготовьтесь к незабываемому вечеру

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события. Подготовьтесь к вечеру, полному энергии и вдохновения. Концерт обещает стать не только ярким событием в жизни поклонников панк-рока, но и настоящим праздником для всех любителей живой музыки.