F.P.G. Тур «По совести»
Киноафиша F.P.G. Тур «По совести»

F.P.G. Тур «По совести»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Легенды русского панк-рока на сцене

Осенью 2025 года зрители смогут насладиться масштабными концертами культовых исполнителей русского панк-рока. Музыканты отправятся в тур по городам страны, чтобы исполнить свои новые песни и воспроизвести самые любимые хиты. Каждый аккорд будет звучать от сердца к сердцу, создавая неповторимую атмосферу.

Новое звучание и хиты

В этом году группа F.P.G возглавила авторитетный хит-парад «НАШЕго Радио». Их композиция «Мы охреневшие» заняла первые строчки в чарте и заслуженно получила признание поклонников рок-музыки от Калининграда до Камчатки.

Не упустите возможность!

Не пропустите уникальный шанс стать частью этого исторического события! Ожидается, что программа концертов порадует зрителей не только новыми композициями, но и хорошо знакомыми и любимыми хитами, которые уже давно стали визитной карточкой группы.

Купить билет на концерт F.P.G. Тур «По совести»

Октябрь
Ноябрь
4 октября суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1800 ₽
3 ноября понедельник
19:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1800 ₽
13 ноября четверг
19:00
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
от 1700 ₽
14 ноября пятница
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1800 ₽
15 ноября суббота
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1800 ₽

