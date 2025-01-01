F.P.G. Тур «По совести»

Легенды русского панк-рока на сцене

Осенью 2025 года зрители смогут насладиться масштабными концертами культовых исполнителей русского панк-рока. Музыканты отправятся в тур по городам страны, чтобы исполнить свои новые песни и воспроизвести самые любимые хиты. Каждый аккорд будет звучать от сердца к сердцу, создавая неповторимую атмосферу.

Новое звучание и хиты

В этом году группа F.P.G возглавила авторитетный хит-парад «НАШЕго Радио». Их композиция «Мы охреневшие» заняла первые строчки в чарте и заслуженно получила признание поклонников рок-музыки от Калининграда до Камчатки.

Не упустите возможность!

Не пропустите уникальный шанс стать частью этого исторического события! Ожидается, что программа концертов порадует зрителей не только новыми композициями, но и хорошо знакомыми и любимыми хитами, которые уже давно стали визитной карточкой группы.