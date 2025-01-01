Меню
F.P.G. Новогодний беспредел
16+
Новогодний беспредел от F.P.G в Мытищах

6 января в гостеприимном Sherwood Pub мы с радостью приглашаем вас отпраздновать наступление Нового года вместе с группой F.P.G!

В этом уникальном событии вас ждет:

  • эксклюзивная праздничная программа с любимыми песнями;
  • дружеская атмосфера, в которой каждый почувствует себя как дома;
  • мощный заряд панк-драйва, который зарядит вас на весь год.

Не упустите возможность стать частью новогоднего беспредела, который обещает стать незабываемым! Успейте зарезервировать место и присоединиться к нам для яркого начала 2024 года!

Также стоит отметить, что F.P.G — это не просто группа, а настоящая часть панк-культуры России. Их выступления известны не только мощной музыкальной энергией, но и харизматичными контактами с публикой.

Ждем вас в Sherwood Pub — вместе сделаем этот Новогодний праздник незабываемым!

