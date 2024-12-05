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Фойе For You
Билеты от 2500₽
Киноафиша Фойе For You

Фойе For You

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Любимые мелодии с видом на ночной город

Мы приглашаем вас провести вечер с замечательной музыкой, наслаждаясь потрясающим видом на Москва-реку и ночной город. В этот вечер вы услышите самые разные стили: мелодии Парижа, аргентинские танго, музыку американских 30-х, любимые композиции из кинофильмов и современные мировые хиты.

Что вас ждет

  • Мелодии Парижа и танго из Аргентины
  • Звучание американских 30-х и эстрадных хитов
  • Легкие и душевные композиции, созданные самими музыкантами
  • И, конечно, немного джаза для того, чтобы добавить нотку магии в этот вечер!

Дополнительные удовольствия
В течение всего вечера работает театральный буфет, где можно насладиться не только музыкой, но и вкусными угощениями.

Вечер, наполненный хорошей музыкой и атмосферой, подарит вам незабываемые впечатления!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
20:00 от 2500 ₽

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5 декабря 2024 06:00
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