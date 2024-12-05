Фойе For You

Любимые мелодии с видом на ночной город

Мы приглашаем вас провести вечер с замечательной музыкой, наслаждаясь потрясающим видом на Москва-реку и ночной город. В этот вечер вы услышите самые разные стили: мелодии Парижа, аргентинские танго, музыку американских 30-х, любимые композиции из кинофильмов и современные мировые хиты.

Что вас ждет

Мелодии Парижа и танго из Аргентины

Звучание американских 30-х и эстрадных хитов

Легкие и душевные композиции, созданные самими музыкантами

И, конечно, немного джаза для того, чтобы добавить нотку магии в этот вечер!

Дополнительные удовольствия

В течение всего вечера работает театральный буфет, где можно насладиться не только музыкой, но и вкусными угощениями.

Вечер, наполненный хорошей музыкой и атмосферой, подарит вам незабываемые впечатления!