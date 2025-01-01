Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Four Brothers & Тамара Мартиросян
Киноафиша Four Brothers & Тамара Мартиросян

Four Brothers & Тамара Мартиросян

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Авторский джаз от Four Brothers

Four Brothers — это уникальный музыкальный проект, представляющий собой творческий союз четырех музыкантов. Их объединяет не только любовь к джазу, но и страсть к импровизации и смелым музыкальным экспериментам. В этом проекте вы услышите оригинальные композиции, в которых органично сплетаются этнические мотивы и современные джазовые гармонии.

Музыкальный стиль и влияние

В музыке Four Brothers можно заметить влияние современных европейских джазовых исполнителей, таких как Robert Glasper, Cory Henry, Snarky Puppy и Kenny Garrett. Коллектив создает уникальный фьюжн, в котором успешно сочетаются элементы джаза, фанка, хип-хопа и поп-музыки.

Вокальные краски

Особое внимание стоит уделить вокалистке группы — Тамаре Мартиросян. Ее яркий тембр и тонкое чувство музыки добавляют глубокие эмоции в каждое произведение. Вместе с музыкантами она принесет на сцену авторскую программу, а также удивительные версии известных хитов, охватывающих широкий спектр жанров — от рок-музыки до джазовой классики.

Приготовьтесь насладиться завораживающим звучанием, уникальной атмосферой и незабываемым опытом на выступлении Four Brothers!

Купить билет на концерт Four Brothers & Тамара Мартиросян

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
22 октября среда
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мельница
12+
Рок Фолк
Мельница
5 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2300 ₽
Дмитрий Илюхин и Мадияр Сатвалдин
18+
Юмор
Дмитрий Илюхин и Мадияр Сатвалдин
23 ноября в 19:00 Flash Bar
от 1000 ₽
Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром
12+
Рок
Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром
19 марта в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше