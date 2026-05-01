Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника"
Билеты от 300₽
Киноафиша Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника"

Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника"

0+
Возраст 0+
Билеты от 300₽

О выставке

Выставка Юрия Роста в театре Современник

На сцене театра Современник представлена уникальная выставка работ известного журналиста, писателя и фотографа Юрия Роста. Этот талантливый художник много лет был тесно связан с театром, создавая его фотолетопись и фиксируя жизнь театра изнутри во время репетиций, премьер, гастролей и юбилейных торжеств.

Экспозиция построена как визуальное повествование по истории театра и сопровождается аудиокомментариями, записанными артистами Александром Кахуном и Татьяной Корецкой. Выставка охватывает различные этапы развития театра: от его первых десятилетий до знаковых юбилейных событий и закулисной жизни.

Знаковые личности

В объективе Роста запечатлены выдающиеся деятели театра: основатель Современника Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, а также артисты, чьи судьбы неразрывно связаны с этим театром, такие как Валентин Гафт, Марина Неелова и Михаил Козаков. Эти портреты не только отражают сценические образы, но и раскрывают внутренний мир художников, их характер и моменты творческого напряжения.

Каждое фото — часть общего рассказа

Каждый снимок становится частью общего повествования о времени, людях и пути, который Современник прошел вместе со зрителями. Эта выставка — замечательная возможность увидеть историю театра через глаза тех, кто был с ним на протяжении многих лет.

Купить билет на выставка Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника"

Помощь с билетами
Май
Июнь
31 мая воскресенье
12:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 300 ₽
12:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 300 ₽
7 июня воскресенье
12:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 300 ₽
14 июня воскресенье
12:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 300 ₽
21 июня воскресенье
12:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 300 ₽
28 июня воскресенье
12:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 300 ₽

Фотографии

Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника" Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника" Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника" Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника" Фотовыставка Юрия Роста "В объективе Современника"

В ближайшие дни

Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова
18+
Мастер-класс

Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова

27 мая в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Мультимедийная выставка «Загадочные миры Иеронима Босха»
16+
Живопись Интерактивный Классическое искусство

Мультимедийная выставка «Загадочные миры Иеронима Босха»

27 мая в 19:30 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
VR-инсталляция
6+
Интерактивный

VR-инсталляция

30 мая в 12:30 Центр «Марс»
от 900 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше