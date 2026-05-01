Выставка Юрия Роста в театре Современник

На сцене театра Современник представлена уникальная выставка работ известного журналиста, писателя и фотографа Юрия Роста. Этот талантливый художник много лет был тесно связан с театром, создавая его фотолетопись и фиксируя жизнь театра изнутри во время репетиций, премьер, гастролей и юбилейных торжеств.

Экспозиция построена как визуальное повествование по истории театра и сопровождается аудиокомментариями, записанными артистами Александром Кахуном и Татьяной Корецкой. Выставка охватывает различные этапы развития театра: от его первых десятилетий до знаковых юбилейных событий и закулисной жизни.

Знаковые личности

В объективе Роста запечатлены выдающиеся деятели театра: основатель Современника Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, а также артисты, чьи судьбы неразрывно связаны с этим театром, такие как Валентин Гафт, Марина Неелова и Михаил Козаков. Эти портреты не только отражают сценические образы, но и раскрывают внутренний мир художников, их характер и моменты творческого напряжения.

Каждое фото — часть общего рассказа

Каждый снимок становится частью общего повествования о времени, людях и пути, который Современник прошел вместе со зрителями. Эта выставка — замечательная возможность увидеть историю театра через глаза тех, кто был с ним на протяжении многих лет.