Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фотография, на которой меня нет
Киноафиша Фотография, на которой меня нет

Спектакль Фотография, на которой меня нет

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Фотография, на которой меня нет» Театра юного зрителя Республики Саха

Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) в г. Якутск рад представить зрителям спектакль «Фотография, на которой меня нет». Этот увлекательный спектакль создан по мотивам рассказа русского писателя Виктора Астафьева и перенесет вас в глухую деревню Якутии 90-х годов прошлого века.

Сюжет

Жизнь в глубинке сурова, размеренна, но по-своему счастлива. Однажды к главе деревни поступает звонок, который взбудораживает все село — из города приезжают настоящие китайцы-географы! Их цель — изучение местности и фотографирование не только достопримечательностей, но и местных жителей. Для героев спектакля приезд географов становится важным и волнующим событием, открывающим новые горизонты.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает темы настоящей дружбы, подлинных семейных и человеческих ценностей. В нем переплетаются простота деревенской жизни и глубокие переживания персонажей, что делает его особенно актуальным для зрителей всех возрастов.

Информация о спектакле

  • Возрастное ограничение: 12+
  • Продолжительность: 1 час 20 минут
  • Автор: Виктор Астафьев
  • Автор сценической версии: Диана Сутакова
  • Режиссер-постановщик: Антон Ботаков
  • Номинация: Премия «Золотая Маска»

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который дарит зрителям глубокие эмоции и заставляет задуматься о важных вещах!

Подборки
Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше