Спектакль «Фотография, на которой меня нет» Театра юного зрителя Республики Саха

Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) в г. Якутск рад представить зрителям спектакль «Фотография, на которой меня нет». Этот увлекательный спектакль создан по мотивам рассказа русского писателя Виктора Астафьева и перенесет вас в глухую деревню Якутии 90-х годов прошлого века.

Сюжет

Жизнь в глубинке сурова, размеренна, но по-своему счастлива. Однажды к главе деревни поступает звонок, который взбудораживает все село — из города приезжают настоящие китайцы-географы! Их цель — изучение местности и фотографирование не только достопримечательностей, но и местных жителей. Для героев спектакля приезд географов становится важным и волнующим событием, открывающим новые горизонты.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает темы настоящей дружбы, подлинных семейных и человеческих ценностей. В нем переплетаются простота деревенской жизни и глубокие переживания персонажей, что делает его особенно актуальным для зрителей всех возрастов.

Информация о спектакле

Возрастное ограничение: 12+

Продолжительность: 1 час 20 минут

Автор: Виктор Астафьев

Автор сценической версии: Диана Сутакова

Режиссер-постановщик: Антон Ботаков

Номинация: Премия «Золотая Маска»

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который дарит зрителям глубокие эмоции и заставляет задуматься о важных вещах!