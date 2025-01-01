Спектакль Фотоаппараты

Меню
Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Театральная фантасмагория Валерия Беляковича в Театре на Юго-западе

Как научиться видеть совершенство в простых вещах, понимать насекомых и за одну ночь прожить целую жизнь? Эти вопросы становятся основой захватывающего спектакля Валерия Беляковича, который приглашает зрителей в удивительный мир воображения.

О спектакле

Главные герои истории — два зародыша, которые отправляются в необычное путешествие через распахнутое дачное окно. Это не просто прогулка, а возможность заглянуть в возможное будущее и поговорить о смысле жизни с бабочками и мухами. Каждый момент их приключения наполнен глубокими размышлениями, радостью и ощущением полноты жизни.

Уникальная атмосфера

Спектакль создает атмосферу, где простота обыденного обретает новое значение, а каждый кадр, запечатленный объективом фотоаппарата, становится отражением счастья. Снимки, которые могли бы украсить лучшие мировые таблоиды, захватывают мгновения, которые действительно важны.

Философия жизни

Как говорит один из героев: «Наша жизнь — не те мгновения, что прошли, а те, что запомнились». Эта мысль пронизывает весь спектакль и заставляет зрителей задуматься о собственном восприятии жизни.

Приходите на спектакль, чтобы вместе с героями пройти этот удивительный путь и открыть для себя красоту простых вещей!

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Алексей Матошин
Антон Белов
Любовь Ярлыкова
Ольга Авилова
Елена Шестовская

Расписание

