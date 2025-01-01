Спектакль Форум вдохновляющих историй

День благотворительности «Щедрый вторник» в Театре Булгакова

Дорогие театральные зрители! Приглашаем вас на форум, посвященный Дню благотворительности, который отмечается в рамках акции «Щедрый вторник». Каждый из нас может внести свой вклад и помочь тем, кто в этом нуждается.

Как начать заниматься благотворительностью?

Существует стереотип, что благотворительностью занимаются только богатые и знаменитые. Но это не так! На нашем форуме вы узнаете, как можно начать помогать и чем именно. Ожидайте вдохновляющих историй от артистов и блогеров, которые не остались равнодушными к чужой беде.

Медицинская клоунада: новая профессия

Одной из тем форума станет медицинская клоунада. Автономная некоммерческая организация «Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой» уже активно работает в этой области. Знали ли вы, что медицинские клоуны не только развлекают детей в больницах, но и помогают взрослым справляться с тяжелыми переживаниями?

Вопросы и ответы от профессионалов

На форуме участники смогут задать вопросы клоунам и экспертам, которые расскажут, как стать профессионалом в этом деле и не выгореть на работе. Кроме того, вы узнаете, как радоваться каждому дню и находить счастье в простых вещах.

Цитаты и вдохновение

Лерика Лукина, директор организации, делится своим опытом: «Я уже 12 лет хожу в больницы с красным носом и могу сказать, что так много любви и теплоты, как там, мало где увидишь». Присоединяйтесь к нам, даже если вам страшно думать о такой теме – знакомство с настоящими профессионалами поможет преодолеть страх.

Что вас ждет на форуме?

Приготовьтесь к трогательным и вдохновляющим историям, доброму смеху, автограф-сессии, фото с любимыми артистами, а также книге о медицинской клоунаде в подарок каждому зрителю. Не упустите возможность стать частью этого важного события!

Количество мест в зрительном зале ограничено — всего 120! Спешите купить билет и узнайте, как просто быть рядом и помогать другим.