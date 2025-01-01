Форум CoinCraft 2.0 в Москве

Приглашаем вас на форум CoinCraft 2.0, посвященный инвестициям, майнингу и трейдингу криптовалют. Мероприятие пройдет 15-16 октября в VK Stadium в Москве.

Почему стоит посетить форум?

Актуальные знания от лидеров отрасли: Участники форума смогут услышать реальные кейсы и лекции от топ-спикеров, которые поделятся полезным контентом и последними трендами в мире криптовалют.

Участники форума смогут услышать реальные кейсы и лекции от топ-спикеров, которые поделятся полезным контентом и последними трендами в мире криптовалют. Нетворкинг высокого уровня: CoinCraft 2.0 — это отличная возможность для установления новых связей, поиска клиентов и партнеров.

CoinCraft 2.0 — это отличная возможность для установления новых связей, поиска клиентов и партнеров. Маркетинговые возможности: Презентуйте свой проект или бренд через стенд или спонсорство. Это шанс привлечь внимание к вашему бизнесу.

Презентуйте свой проект или бренд через стенд или спонсорство. Это шанс привлечь внимание к вашему бизнесу. Свежий формат: Забудьте о скучных докладах! Форум предложит шоу, перфомансы и интерактивные элементы, которые сделают посещение незабываемым.

Форум CoinCraft 2.0 — это не только возможность расширить свои знания, но и уникальная площадка для общения с единомышленниками и экспертами в области криптовалют. Не упустите шанс стать частью этого события!