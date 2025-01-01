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Форум CoinCraft 2.0
Билеты от 6900₽
Киноафиша Форум CoinCraft 2.0

Форум CoinCraft 2.0

16+
Возраст 16+
Билеты от 6900₽

О концерте/спектакле

Форум CoinCraft 2.0 в Москве

Приглашаем вас на форум CoinCraft 2.0, посвященный инвестициям, майнингу и трейдингу криптовалют. Мероприятие пройдет 15-16 октября в VK Stadium в Москве.

Почему стоит посетить форум?

  • Актуальные знания от лидеров отрасли: Участники форума смогут услышать реальные кейсы и лекции от топ-спикеров, которые поделятся полезным контентом и последними трендами в мире криптовалют.
  • Нетворкинг высокого уровня: CoinCraft 2.0 — это отличная возможность для установления новых связей, поиска клиентов и партнеров.
  • Маркетинговые возможности: Презентуйте свой проект или бренд через стенд или спонсорство. Это шанс привлечь внимание к вашему бизнесу.
  • Свежий формат: Забудьте о скучных докладах! Форум предложит шоу, перфомансы и интерактивные элементы, которые сделают посещение незабываемым.

Форум CoinCraft 2.0 — это не только возможность расширить свои знания, но и уникальная площадка для общения с единомышленниками и экспертами в области криптовалют. Не упустите шанс стать частью этого события!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
09:00 от 6900 ₽

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8 августа в 15:30 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
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26 июля в 20:00 Арт-пространство Luminar
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