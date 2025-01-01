Меню
Fortuna 812
Киноафиша Fortuna 812

Fortuna 812

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт FORTUNA812: Музыка, которая вдохновляет

Вас ждет уникальное музыкальное событие — выступление FORTUNA812, одного из самых популярных артистов этого года. Этот талантливый исполнитель, чьи хиты «Parislove», «TryToFriend» и «Ангел» взорвали чарты, на этот раз порадует зрителей не только знакомыми композициями, но и треками из своего нового альбома.

Совершенно новый звук

FORTUNA812 продолжает развивать свой стиль, и его новая работа обещает множество интересных сюрпризов. Это будет отличная возможность познакомиться с творчеством артиста в новом свете — зрители станут свидетелями премьеры свежих мелодий, которые уже завоевали сердца его фанатов.

Не пропустите!

Концерт FORTUNA812 — это не только музыка, но и невероятная энергетика живого выступления. Если вы хотите запомнить этот вечер на долго, обязательно приходите! Настоящие поклонники музыки не оставят это событие без внимания.

Где и когда

Убедитесь, что в вашем календаре отмечена дата этого важного события. Вскоре будут названы точные время и место концерта, следите за обновлениями, чтобы не пропустить самое интересное!

Расписание

В других городах

Воронеж, 4 сентября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 1200 ₽
Ростов-на-Дону, 5 сентября
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
20:00 от 1200 ₽
Краснодар, 6 сентября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 1200 ₽

