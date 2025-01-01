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Киноафиша Fortuna 812

Fortuna 812

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт FORTUNA812: Неповторимое музыкальное событие

Не упустите возможность стать частью музыкального праздника! На сцене вас ждет выступление FORTUNA812 — одного из самых востребованных артистов текущего года.

Творческий путь и хиты

FORTUNA812 — это имя, которое уже стало синонимом качественной поп-музыки. Он известен своими хитами, такими как «Parislove», «TryToFriend» и «Ангел». Эти треки не только покорили сердца слушателей, но и стали настоящими гимнами для молодежи.

Новый альбом и свежие композиции

На концерте FORTUNA812 вы услышите не только его самые популярные песни, но и композиции из нового альбома. Этот альбом обещает удивить слушателей уникальными мелодиями и текстами, которые отражают современные тренды.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт FORTUNA812 — это не просто музыкальное событие, это возможность погрузиться в атмосферу настоящего шоу. Артист известен своими яркими выступлениями, которые включают эффектные визуальные решения и мощную энергетику. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Приходите, погружайтесь в мир музыки и эмоций вместе с FORTUNA812!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 7 сентября
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
19:00 от 1200 ₽

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