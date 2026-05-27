«Фортепиано на закате» на смотровой башне Панорама. Настоящая неоклассика. Музыка Пэта Метени и И.С.Баха.

Возраст 0+

О концерте

Концерт на смотровой башне «Панорама» в Сочи

Приглашаем вас на уникальный концерт фортепианной музыки, который пройдет на смотровой башне «Панорама» в центре Сочи. Это событие обещает стать не просто музыкальным выступлением, но и незабываемым вечером, где сочетание закатного солнца и ночной подсветки города создаст особую атмосферу.

Исполнитель вечера

За фортепиано выступит Юрий Бедрак — пианист, известный своим тонким вкусом, техническим мастерством и способностью оживлять знакомые мелодии новыми красками. Его игра оставляет незабываемые впечатления и завораживает слушателей.

Музыкальная программа

В программе вечера — захватывающий диалог эпох и стилей:

  • И. С. Бах — бессмертная Токката и фуга ре минор: наслаждайтесь мощью и глубиной барокко в звучании фортепиано.
  • Пэт Мэтени — произведения великого джазового гитариста, мастерски адаптированные для рояля. Откройте для себя современную гармонию и лирику.
  • Хиты ХХ века — бессмертные классические мелодии, знакомые и любимые многими, от золотых стандартов эстрады до культовых инструментальных пьес.

Подарите себе вечер, где музыка, небо и город сливаются воедино. Обратите внимание, что количество мест ограничено.

27 мая среда
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1200 ₽
3 июня среда
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
10 июня среда
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
17 июня среда
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
24 июня среда
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
1 июля среда
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
8 июля среда
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
15 июля среда
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
22 июля среда
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
29 июля среда
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
5 августа среда
17:45
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
12 августа среда
17:45
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
19 августа среда
17:45
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
26 августа среда
17:45
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
2 сентября среда
17:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
9 сентября среда
17:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
16 сентября среда
17:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
23 сентября среда
17:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
30 сентября среда
17:15
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽
7 октября среда
17:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
14 октября среда
17:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1500 ₽

