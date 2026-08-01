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Фортепианный вечер в «Дольче дача»
Киноафиша Фортепианный вечер в «Дольче дача»

Фортепианный вечер в «Дольче дача»

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О концерте

Романтический вечер в центре Сочи

Приглашаем вас на музыкальный вечер в уютном итальянском бистро «Дольче Дача» в центре Сочи. Здесь, под звуки произведений И.С. Баха и джазовых стандартов Пэта Метении, играет талантливый музыкант Юрий Бедрак.

Итальянская гастрономия

«Дольче Дача» — это место, где средиземноморские традиции идеально сочетаются с местными продуктами и южным характером Сочи. В основе концепции бистро лежит уважение к итальянской кухне, акцент на сезонности и естественном вкусе. Гостям предлагается наслаждаться атмосферой спокойствия, долгих обедов и живой музыки.

Уютное пространство для встреч

В «Дольче Дача» важно не только, что вы едите, но и как вы проводите время. Здесь создается особое настроение: от спокойных завтраков до живых музыкальных вечеров, где кухня, музыка и общение становятся неотъемлемой частью впечатления.

Не упустите возможность посетить эту атмосферную лавку, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. «Дольче Дача» — ваш уголок Италии в сердце Сочи.

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В других городах
Август
Сентябрь
18 августа вторник
19:00
Кафе «Дольче Дача» Сочи, Курортный просп., 21, гостиница «Мирит»
от 1000 ₽
21 августа пятница
19:00
Кафе «Дольче Дача» Сочи, Курортный просп., 21, гостиница «Мирит»
от 1000 ₽
25 августа вторник
19:30
Кафе «Дольче Дача» Сочи, Курортный просп., 21, гостиница «Мирит»
от 1000 ₽
28 августа пятница
19:00
Кафе «Дольче Дача» Сочи, Курортный просп., 21, гостиница «Мирит»
от 1500 ₽
1 сентября вторник
19:00
Кафе «Дольче Дача» Сочи, Курортный просп., 21, гостиница «Мирит»
от 1000 ₽
8 сентября вторник
19:00
Кафе «Дольче Дача» Сочи, Курортный просп., 21, гостиница «Мирит»
от 1000 ₽
15 сентября вторник
19:00
Кафе «Дольче Дача» Сочи, Курортный просп., 21, гостиница «Мирит»
от 1000 ₽
22 сентября вторник
19:00
Кафе «Дольче Дача» Сочи, Курортный просп., 21, гостиница «Мирит»
от 1000 ₽

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