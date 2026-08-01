Фортепианный вечер в «Дольче дача»

Романтический вечер в центре Сочи

Приглашаем вас на музыкальный вечер в уютном итальянском бистро «Дольче Дача» в центре Сочи. Здесь, под звуки произведений И.С. Баха и джазовых стандартов Пэта Метении, играет талантливый музыкант Юрий Бедрак.

Итальянская гастрономия

«Дольче Дача» — это место, где средиземноморские традиции идеально сочетаются с местными продуктами и южным характером Сочи. В основе концепции бистро лежит уважение к итальянской кухне, акцент на сезонности и естественном вкусе. Гостям предлагается наслаждаться атмосферой спокойствия, долгих обедов и живой музыки.

Уютное пространство для встреч

В «Дольче Дача» важно не только, что вы едите, но и как вы проводите время. Здесь создается особое настроение: от спокойных завтраков до живых музыкальных вечеров, где кухня, музыка и общение становятся неотъемлемой частью впечатления.

Не упустите возможность посетить эту атмосферную лавку, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. «Дольче Дача» — ваш уголок Италии в сердце Сочи.