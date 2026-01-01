Фортепианный вечер. Сергей Форостяный

Фортепианный вечер с Сергеем Форостяным в Доме Кочневой

Фортепианный вечер с участием заслуженного артиста России Сергея Форостяного регулярно проходит в Зеркальном зале старинного Дома Кочневой. Ближайший концерт состоится 22 октября 2026 года в 19:00.

Основная информация о событии

Дата и время: 22 октября 2026 года, 19:00.

Место проведения: Дом Кочневой (организатор — «Петербург-концерт»).

О программе и исполнителе

Вечер ориентирован на истинных ценителей сольного фортепианного исполнительства и камерной классической музыки. В роскошных интерьерах пушкинской эпохи прозвучат шедевры мировой фортепианной классики.

Солист: Сергей Форостяный — известный петербургский пианист, солист «Петербург-концерта» и заслуженный артист России. Его исполнение отличается глубоким академизмом, тонкой интерпретацией и эмоциональной выразительностью.

Репертуар: Традиционно в программу своих сольных вечеров маэстро включает бессмертные произведения классиков — сочинения Ф. Шопена, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, П. И. Чайковского и С. Рахманинова.

Приобретение билетов

Билеты без наценки можно приобрести на официальном сайте «Петербург-концерта» или через ведущие билетные операторы города.