Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фортепианный вечер. Сергей Форостяный
Киноафиша Фортепианный вечер. Сергей Форостяный

Фортепианный вечер. Сергей Форостяный

6+
Возраст 6+

О концерте

Фортепианный вечер с Сергеем Форостяным в Доме Кочневой

Фортепианный вечер с участием заслуженного артиста России Сергея Форостяного регулярно проходит в Зеркальном зале старинного Дома Кочневой. Ближайший концерт состоится 22 октября 2026 года в 19:00.

Основная информация о событии

Дата и время: 22 октября 2026 года, 19:00.
Место проведения: Дом Кочневой (организатор — «Петербург-концерт»).

О программе и исполнителе

Вечер ориентирован на истинных ценителей сольного фортепианного исполнительства и камерной классической музыки. В роскошных интерьерах пушкинской эпохи прозвучат шедевры мировой фортепианной классики.

Солист: Сергей Форостяный — известный петербургский пианист, солист «Петербург-концерта» и заслуженный артист России. Его исполнение отличается глубоким академизмом, тонкой интерпретацией и эмоциональной выразительностью.

Репертуар: Традиционно в программу своих сольных вечеров маэстро включает бессмертные произведения классиков — сочинения Ф. Шопена, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, П. И. Чайковского и С. Рахманинова.

Приобретение билетов

Билеты без наценки можно приобрести на официальном сайте «Петербург-концерта» или через ведущие билетные операторы города.

Купить билет на концерт Фортепианный вечер. Сергей Форостяный

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
22 октября четверг
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

В ближайшие дни

Джаз & Стендап клуб в центре Питера
18+
Джаз

Джаз & Стендап клуб в центре Питера

12 августа в 21:20 Стендап-клуб на Белинского
от 1650 ₽
Вселенная Миядзаки
6+
Классическая музыка

Вселенная Миядзаки

3 ноября в 19:00 Колизей
от 900 ₽
Михаил Елизаров
18+
Рок

Михаил Елизаров

5 сентября в 20:00 Ласточка
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше