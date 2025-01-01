Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте
Киноафиша
Фортепианный вечер «Листомания»
Фортепианный вечер «Листомания»
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Фортепианный вечер «Листомания»
Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля
пятница
19:00
Малый зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Невский просп., 30
Купить билеты
от 500 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
АСО, Д.Ботинис Аб-т № 8
22 мая в 20:00
Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
0+
Классическая музыка
Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
29 декабря в 20:30
Особняк Серебрякова
от 3900 ₽
6+
Рок
Живая музыка
Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»
31 декабря в 17:00
Дом журналиста
от 2299 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667