О концерте/спектакле
Киноафиша
Фортепианный вечер Е.Леонская
Фортепианный вечер Е.Леонская
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Фортепианный вечер Е.Леонская
Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
13 ноября
четверг
20:00
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
Купить билеты
от 500 ₽
В ближайшие дни
18+
Вечеринка
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в ресторане Сплетни by Anna Asti
16 октября в 19:00
Сплетни by Anna Asti
от 3500 ₽
6+
Рок
Неоклассика
Симфонические рок-хиты при свечах
5 октября в 15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой
от 1600 ₽
0+
Классическая музыка
Орган в Планетарии
13 ноября в 21:00
Планетарий 1
от 2000 ₽
