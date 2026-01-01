Фортепианный концерт Владимира Вишневского

Праздничный концерт к Международному женскому дню в Московской консерватории

В Большом зале консерватории состоится уникальный праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта. В программе – бессмертные шедевры, написанные великими композиторами Фредериком Шопеном и Пётром Ильичом Чайковским.

Что в программе?

В исполнении Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко прозвучат:

Ф. Шопен – Второй фортепианный концерт, солист Владимир Вишневский;

Ф. Шопен – Большой блестящий полонез, солист Владимир Вишневский;

П. Чайковский – Сюита из балета «Лебединое озеро».

Выдающийся пианист

Сольные партии исполнил Владимир Вишневский, обладатель Гран-при II Международного конкурса им. С. Рахманинова 2025. Его выступление на этом конкурсе оставило незабываемое впечатление на публику: после финала, в котором прозвучали три концерта Рахманинова, зрители устроили молодого пианисту громкую овацию. Пресса восторженно охарактеризовала его как «Ференца Листа двадцать первого века» (ClassicalMusicNews).

Приглашаем вас на праздник музыки!

Не пропустите возможность насладиться непревзойдённой музыкой и талантливым исполнением на концерте, который станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки.