Фортепианный концерт Владимира Вишневского

В Большом зале консерватории состоится уникальный праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта. В программе – бессмертные шедевры, написанные великими композиторами Фредериком Шопеном и Пётром Ильичом Чайковским.
В исполнении Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко прозвучат:
Сольные партии исполнил Владимир Вишневский, обладатель Гран-при II Международного конкурса им. С. Рахманинова 2025. Его выступление на этом конкурсе оставило незабываемое впечатление на публику: после финала, в котором прозвучали три концерта Рахманинова, зрители устроили молодого пианисту громкую овацию. Пресса восторженно охарактеризовала его как «Ференца Листа двадцать первого века» (ClassicalMusicNews).
Не пропустите возможность насладиться непревзойдённой музыкой и талантливым исполнением на концерте, который станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки.