Фортепианный концерт. Вечер третий

Концерт Даниила Тюрина в Зале Стравинского

Санкт-Петербург приглашает всех ценителей музыки на незабываемый вечер в Зале Стравинского Мариинского театра. 22 ноября в 19:30 выступит талантливый пианист Даниил Тюрин.

О концерте

Даниил Тюрин — молодой и выдающийся пианист, который уже успел зарекомендовать себя на лучших сценах мира. Его игра отличается не только техническим мастерством, но и глубоким эмоциональным наполнением. На концерте зрители смогут насладиться произведениями классиков, а также современными композиторами.

Зал Стравинского

Зал Стравинского — это одно из самых знаковых мест Санкт-Петербурга. Его уникальная акустика обеспечивает незабываемые ощущения от концертов. Не упустите шанс насладиться музыкой в этом великолепном пространстве!

Приходите и дайте захватить себя миром музыки под звучание фортепиано!