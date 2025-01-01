Фортепианный концерт. Вечер первый

Вечер фортепианной классики в Санкт-Петербурге

Присоединяйтесь к уникальному музыкальному вечеру, который состоится в Зале Стравинского Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В программе - произведения великих композиторов, таких как Бетховен, Дебюсси и Шуберт. Вы сможете насладиться мастерством исполнителя Юрия Мартынова на фортепиано.

Программа вечера

Людвиг ван Бетховен - Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, соч. 27 № 2 («Лунная»)

- Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, соч. 27 № 2 («Лунная») Клод Дебюсси - «Очень медленный вальс»

- «Очень медленный вальс» Клод Дебюсси - «Остров радости»

- «Остров радости» Франц Шуберт - Соната для фортепиано № 21 си-бемоль мажор, D 960

Исполнитель

Вечер классической музыки предоставит речь о таланте Юрия Мартынова, одного из известных пианистов, который удачно сочетает технику игры с глубиной эмоций. Его интерпретации произведений Бетховена, Дебюсси и Шуберта неизменно завораживают публику.

Интересные факты

Соната Бетховена, известная как «Лунная», стала символом романтизма и сильно повлияла на музыку следующих поколений. Дебюсси, в свою очередь, открыл новый музыкальный язык, отразив в своих произведениях атмосферу страсти и мечтательности.

Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в исполнении мастера!