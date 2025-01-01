Фортепианный концерт. Вечер четвёртый

Музыкальный вечер в Зале Стравинского

Санкт-Петербург, Зал Стравинского в Мариинском театре приглашает на незабываемый концерт, который состоится 23 декабря в 19:30. В программе произведения великого русского композитора Петра Чайковского, а также шедевры Игоря Стравинского и Эдуарда Кипрского.

Программа вечера

В этот вечер зрителей ждет:

Петр Чайковский: Сюита из балета «Щелкунчик» (транскрипция для фортепиано)

Игорь Стравинский: Три фрагмента из балета «Петрушка»

Эдуард Кипрский: «Колокола»

Исполнитель вечера

Концерт будет исполнять сам Эдуард Кипрский на фортепиано. Его уникальный стиль и мастерство не оставят зрителей равнодушными. Кипрский известен своими оригинальными интерпретациями классических произведений, которые делают каждое его выступление настоящим событием.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливого пианиста и погрузиться в атмосферу классического искусства, которая царит в стенах Мариинского театра.