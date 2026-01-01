Фортепианный концерт «Чайковский в Джазе»

Музыкальный вечер с Георгием Маргалиташвили

В Уральском центре народного искусства пройдет фортепианный концерт, в котором примет участие Георгий Маргалиташвили — пианист с мировым именем и обладатель престижных наград на международных фестивалях в США, Великобритании и Франции. Концерт обещает стать уникальным событием, где классическая музыка Петра Чайковского обретет новые звучания в джазовой интерпретации.

Вы сможете насладиться сочетанием строгих канонов и свободных ритмов, которое создаст неповторимую атмосферу вечера. Музыка великих классиков будет играть в дерзких обработках, благодаря чему каждый зритель ощутит уникальную энергетику и новизну.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального чуда! Убедитесь, что вечер, где классика встречается с джазом, станет для вас запоминающимся событием.