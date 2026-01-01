Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фортепианный концерт «Чайковский в Джазе»
Киноафиша Фортепианный концерт «Чайковский в Джазе»

Фортепианный концерт «Чайковский в Джазе»

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер с Георгием Маргалиташвили

В Уральском центре народного искусства пройдет фортепианный концерт, в котором примет участие Георгий Маргалиташвили — пианист с мировым именем и обладатель престижных наград на международных фестивалях в США, Великобритании и Франции. Концерт обещает стать уникальным событием, где классическая музыка Петра Чайковского обретет новые звучания в джазовой интерпретации.

Вы сможете насладиться сочетанием строгих канонов и свободных ритмов, которое создаст неповторимую атмосферу вечера. Музыка великих классиков будет играть в дерзких обработках, благодаря чему каждый зритель ощутит уникальную энергетику и новизну.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального чуда! Убедитесь, что вечер, где классика встречается с джазом, станет для вас запоминающимся событием.

Купить билет на концерт Фортепианный концерт «Чайковский в Джазе»

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
23 апреля четверг
19:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 700 ₽

В ближайшие дни

Pino Sanna и Трио Александра Титова. Босса-нова, итальянские песни
6+
Джаз
Pino Sanna и Трио Александра Титова. Босса-нова, итальянские песни
8 марта в 19:00 Ever Jazz
Билеты
Данир Сабиров. Песец булырга тиеш
6+
Юмор Эстрада
Данир Сабиров. Песец булырга тиеш
29 марта в 16:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 1200 ₽
Дискотека 2000-х
6+
Эстрада
Дискотека 2000-х
27 марта в 19:00 Театр эстрады
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше