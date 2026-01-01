Фортепианный концерт. Александр Лубянцев

Концерт Александра Лубянцева в Малом зале Филармонии

В Малом зале Филармонии пройдет фортепианный концерт талантливого солиста Александра Лубянцева. В программе события ожидаются известные произведения Людвига ван Бетховена: Соната № 14 «Лунная» и Соната № 8 «Патетическая». Также зрителей ждут впечатляющие композиции Франца Листа, включая «Шесть больших этюдов по Паганини», «Утешение № 3 ре бемоль мажор» и «Мефисто-вальс». Этот концерт предназначен как для ценителей классической музыки, так и для поклонников гениев Бетховена и Листа.

О пианисте

Александр Лубянцев — пианист с уникальным стилем исполнения. Его интерпретации поражают своей яркостью и оригинальностью. Блестящая техника и тембральное разнообразие игры принесли ему III премию на XIII Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 2007 году, а также Специальный приз критиков на XIV конкурсе. Лубянцев имеет множество наград, среди которых Гран-при на Международном фортепианном конкурсе им. Ф. Шопена в Нарве (2001), I премия на конкурсе молодых пианистов в Санкт-Петербурге (2002) и V премия в Сиднее (2004).

Монгол Лубянцева получил признание не только в России, но и за рубежом: Японии, Бразилии, Эстонии, Финляндии, Чехии и других странах. Он активно выступает на музыкальных фестивалях, включая «Летний фестиваль» в Охриде (Македония) и Международный фестиваль в Динаре (Франция). Лубянцев collaborates с такими дирижерами, как Кристоф Поппен и Владимир Спиваков, и исполняет произведения с известными оркестрами и ансамблями.

Программа концерта

В исполнении Александра Лубянцева прозвучат:

Бетховен

Соната № 14 «Лунная»

Соната № 8 «Патетическая»

Лист

Шесть больших этюдов по Паганини

Утешение № 3

Мефисто-вальс

Концерт пройдет с одним антрактом.