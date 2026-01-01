Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фортепианный концерт. Александр Лубянцев
Киноафиша Фортепианный концерт. Александр Лубянцев

Фортепианный концерт. Александр Лубянцев

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Александра Лубянцева в Малом зале Филармонии

В Малом зале Филармонии пройдет фортепианный концерт талантливого солиста Александра Лубянцева. В программе события ожидаются известные произведения Людвига ван Бетховена: Соната № 14 «Лунная» и Соната № 8 «Патетическая». Также зрителей ждут впечатляющие композиции Франца Листа, включая «Шесть больших этюдов по Паганини», «Утешение № 3 ре бемоль мажор» и «Мефисто-вальс». Этот концерт предназначен как для ценителей классической музыки, так и для поклонников гениев Бетховена и Листа.

О пианисте

Александр Лубянцев — пианист с уникальным стилем исполнения. Его интерпретации поражают своей яркостью и оригинальностью. Блестящая техника и тембральное разнообразие игры принесли ему III премию на XIII Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 2007 году, а также Специальный приз критиков на XIV конкурсе. Лубянцев имеет множество наград, среди которых Гран-при на Международном фортепианном конкурсе им. Ф. Шопена в Нарве (2001), I премия на конкурсе молодых пианистов в Санкт-Петербурге (2002) и V премия в Сиднее (2004).

Монгол Лубянцева получил признание не только в России, но и за рубежом: Японии, Бразилии, Эстонии, Финляндии, Чехии и других странах. Он активно выступает на музыкальных фестивалях, включая «Летний фестиваль» в Охриде (Македония) и Международный фестиваль в Динаре (Франция). Лубянцев collaborates с такими дирижерами, как Кристоф Поппен и Владимир Спиваков, и исполняет произведения с известными оркестрами и ансамблями.

Программа концерта

В исполнении Александра Лубянцева прозвучат:

Бетховен

  • Соната № 14 «Лунная»
  • Соната № 8 «Патетическая»

Лист

  • Шесть больших этюдов по Паганини
  • Утешение № 3
  • Мефисто-вальс

Концерт пройдет с одним антрактом.

Купить билет на концерт Фортепианный концерт. Александр Лубянцев

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Сентябрь
5 июня пятница
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 1100 ₽
23 сентября среда
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 1100 ₽

Фотографии

Фортепианный концерт. Александр Лубянцев

В ближайшие дни

Санкт-Петербургский государственный АСО А.Титов, И.Папоян
6+
Классическая музыка

Санкт-Петербургский государственный АСО А.Титов, И.Папоян

4 сентября в 19:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Концерт Татьяны Булановой
6+
Эстрада Поп

Концерт Татьяны Булановой

10 июля в 19:00 Roof Place
от 3000 ₽
Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее
6+
Живая музыка

Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее

7 июня в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше