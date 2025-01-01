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Форс в мажоре
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Спектакль Форс в мажоре

18+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Форс в мажоре»: комедия о любви и мужских переживаниях

Самая ожидаемая театральная комедия в России — «Форс в мажоре». Эта яркая постановка о любви, боли и счастье, которую она приносит, обещает стать настоящим событием сезона. Режиссёр-постановщик Павел Урсул — автор знаменитых комедий «Жена на бис», «Женщина над нами» и легендарной инсценировки «Чапаев и Пустота» по произведению Виктора Пелевина.

Сюжет и персонажи

Отправной точкой сюжета становится шоковая ситуация, в которую попадают герои — свидетели неудавшейся свадьбы и жених, брошенный невестой. Поворотные моменты повествования — исповедальные разговоры семерых мужчин о личных драмах. Эти откровения выводят на свет истинную природу мужских натур: на первый взгляд, грубые и сильные, а на самом деле нежные, трепетные и страдающие без женской любви.

Юмор и эмоции

«Форс в мажоре» развенчивает мифы о взаимоотношениях полов, поражая зрителей обилием юмора, шуток и острот. Спектакль оставляет удивительное послевкусие: лёд непонимания растает, и останутся свет, радость и желание любить и быть любимыми.

Эмоциональное воздействие

Комедия «Форс в мажоре» — это незабываемое сценическое действо, которое с помощью смехотерапии лечит души и сердца. Зрители смогут насладиться яркими эмоциями от палитры увиденного и пережитого, а также от блестящей актёрской игры.

Не упустите возможность стать частью этого театрального чуда! Спектакль обещает не только развеселить, но и заставить задуматься о вечных вопросах любви и отношений.

Режиссер
Павел Урсул
В ролях
Александр Головин
Александр Головин
Сергей Дружко
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Кирилл Запорожский
Кирилл Запорожский
Иван Рыжиков
Иван Рыжиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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