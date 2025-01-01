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Форрест
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Спектакль Форрест

Постановка
Театр им. Ермоловой 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История необычного человека

Спектакль рассказывает историю необычного человека, родившегося в России на стыке эпох — в 1994 году. Главный герой, Форрест Михайлович Скрипочка, напоминает своего западного тезку из фильма «Форрест Гамп», но в реальности у них мало общего. Скрипочка — не идиот в привычном понимании этого слова, хотя в его жизни часто звучат такие эпитеты.

Жизнь, полная парадоксов

Форрест родился в Москве, увлекался компьютерами, был хорошим певцом и оказался на пути, полном неожиданных событий. Он женился на школьной учительнице музыки, которая «забрала» его от бессмысленности бытия. Пройдя долгий путь, он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, создал популярные компьютерные игры, стал космонавтом с церебральным параличом и участником миссии на МКС.

Сложности жизни супергероя

Будучи героем своего времени, Скрипочка сталкивается с вопросами, которые волнуют многих: как быть хорошим сыном, мужем и отцом, как находить место в этом мире, полном противоречий и сложностей. Спектакль — это не просто рассказ о жизни, а философская история о поиске смысла, стремлении к идеалу и поиске баланса в мире технологий, чувств и личных конфликтов.

О жизни и человечности

«Про что этот спектакль?» — спрашивает сам герой, и ответ прост: про жизнь, про людей, про отношения и выборы, которые мы делаем, несмотря на всё, что нам подбрасывает судьба. Это спектакль о том, как важно оставаться человеком, несмотря на все сложности и искушения на пути.

Режиссер
Ринат Ташимов
В ролях
Наталья Горбас
Максим Логинов
Анастасия Альмухаметова
Сергей Занемонец
Асель Турдубаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 500 ₽
11 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 500 ₽

Фотографии

Форрест Форрест

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