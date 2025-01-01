Меню
Forrest Gump
Forrest Gump

16+
Зажигательный концерт: Forrest Gump и дядя Миша

Погрузитесь в мир музыкального разнообразия на концерте, где яркий и солнечный вокал Василия Ковалева переплетается с глубоким, брутальным звуком бас-гитары. В ритме зажигательных танцевальных мелодий, которые задают пульсирующие барабаны Игоря Левкина (известного по «Кафе» и «Чистяков-Бэнд»), вы ощутите настоящий музыкальный заряд.

Магия гитарных соло

Мощный гитарный саунд и искрометные гитарные соло Виталия Силантьева добавят к концерту неповторимой энергетики. Звуки саксофона дяди Миши, в прошлом участника легендарных групп «ДДТ», «Алиса» и «Зоопарк», воссоздадут атмосферу настоящего праздника музыки.

Не упустите возможность насладиться этим потрясающим событием в уютной атмосфере «Музыка кофе и вина». Здесь вы сможете не только услышать отменную музыку, но и насладиться приятной компанией и вкусными напитками.

Приходите и проведите вечер, полный музыки и вдохновения!

Октябрь
10 октября пятница
19:30
10 октября пятница
19:30
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60

