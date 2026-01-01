Оповещения от Киноафиши
О выставке

Выставка «Формула вечности» в Доме культуры «ГЭС-2»

Выставка «Формула вечности» предлагает зрителям уникальную возможность задуматься о роли холода в архитектуре, астрофизике и истории искусства. Она приглашает к размышлению о том, что может объединять столь разные дисциплины, как архитектура, наука и искусство.

Исследование холода

Тема холода здесь раскрыта как универсальная метафора. В экспозиции представлены работы, которые рассматривают холод не только как физическое явление, но и как состояние ума. Холод может являться как враждебной силой, так и источником внимательности и чувствительности к окружающему миру.

Что ожидать

Посетители увидят разнообразные сюжеты и доклады от экспертов, которые покажут, как холод влияет на восприятие и понимание искусства и архитектуры. Выставка станет отличной возможностью расширить горизонты и посмотреть на знакомые вещи с новой перспективы.

Не упустите шанс насладиться этой уникальной экспозицией, где наука и искусство соединяются в поисках ответов на важные вопросы!

Февраль
Март
26 февраля четверг
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
12:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
27 февраля пятница
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
28 февраля суббота
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
1 марта воскресенье
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
2 марта понедельник
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
3 марта вторник
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
5 марта четверг
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
6 марта пятница
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
7 марта суббота
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
8 марта воскресенье
09:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽

