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Формула рукоделия Сакт-Петербург. Зима-2025
Киноафиша Формула рукоделия Сакт-Петербург. Зима-2025

Формула рукоделия Сакт-Петербург. Зима-2025

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Формула Рукоделия» в Санкт-Петербурге

Приглашаем всех любителей творчества и живого общения на фестиваль «Формула Рукоделия», который пройдет в Санкт-Петербурге! Это масштабное событие посвящено рукоделию и творческим хобби, где каждый сможет запастись вдохновением и уникальными подарками.

Даты и часы проведения

28-29 ноября 2025: с 11:00 до 20:00
30 ноября 2025: с 11:00 до 17:00

Обратите внимание, что вход на территорию выставки закрывается в 16:30.

Место проведения

DAA EXPO
Г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 лит. Е, м. Новочеркасская

Что вас ждет на фестивале

На зимней «Формуле Рукоделия» вы сможете погрузиться в мир творчества, где более 200 компаний-участников представят:

  • Расходные материалы: самые красивые и необычные материалы для творчества, подходящие как для новичков, так и для профессионалов.
  • Авторские работы: одежда и аксессуары, украшения для интерьера, бижутерия, натуральная косметика, мыло и свечи, керамика и игрушки.
  • Мастер-классы: зарядитесь вдохновением и получите новые идеи для вашего творчества!

Каждый стенд обещает доброжелательную атмосферу и подробные консультации, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете. Откройте секреты идеального хобби вместе с «Формулой Рукоделия»!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 ноября
DAA Expo Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3
11:00

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