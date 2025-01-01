Фестиваль «Формула Рукоделия» в Санкт-Петербурге

Приглашаем всех любителей творчества и живого общения на фестиваль «Формула Рукоделия», который пройдет в Санкт-Петербурге! Это масштабное событие посвящено рукоделию и творческим хобби, где каждый сможет запастись вдохновением и уникальными подарками.

Даты и часы проведения

28-29 ноября 2025: с 11:00 до 20:00

30 ноября 2025: с 11:00 до 17:00

Обратите внимание, что вход на территорию выставки закрывается в 16:30.

Место проведения

DAA EXPO

Г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 лит. Е, м. Новочеркасская

Что вас ждет на фестивале

На зимней «Формуле Рукоделия» вы сможете погрузиться в мир творчества, где более 200 компаний-участников представят:

Расходные материалы: самые красивые и необычные материалы для творчества, подходящие как для новичков, так и для профессионалов.

самые красивые и необычные материалы для творчества, подходящие как для новичков, так и для профессионалов. Авторские работы: одежда и аксессуары, украшения для интерьера, бижутерия, натуральная косметика, мыло и свечи, керамика и игрушки.

одежда и аксессуары, украшения для интерьера, бижутерия, натуральная косметика, мыло и свечи, керамика и игрушки. Мастер-классы: зарядитесь вдохновением и получите новые идеи для вашего творчества!

Каждый стенд обещает доброжелательную атмосферу и подробные консультации, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете. Откройте секреты идеального хобби вместе с «Формулой Рукоделия»!