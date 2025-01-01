Приглашаем всех любителей творчества и живого общения на фестиваль «Формула Рукоделия», который пройдет в Санкт-Петербурге! Это масштабное событие посвящено рукоделию и творческим хобби, где каждый сможет запастись вдохновением и уникальными подарками.
28-29 ноября 2025: с 11:00 до 20:00
30 ноября 2025: с 11:00 до 17:00
Обратите внимание, что вход на территорию выставки закрывается в 16:30.
DAA EXPO
Г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 лит. Е, м. Новочеркасская
На зимней «Формуле Рукоделия» вы сможете погрузиться в мир творчества, где более 200 компаний-участников представят:
Каждый стенд обещает доброжелательную атмосферу и подробные консультации, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете. Откройте секреты идеального хобби вместе с «Формулой Рукоделия»!