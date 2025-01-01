Меню
Формула Рукоделия Москва. Зима-2025
О выставке

Формула Рукоделия: выставка-продажа в Москве

«Формула Рукоделия» – это мероприятие для всех, кто ценит творчество, живое общение и созидательное времяпрепровождение. Здесь можно получить вдохновение и найти уникальные подарки ручной работы.

Что такое зимняя «Формула Рукоделия»?

Это удивительное событие посвящено рукоделию и различным творческим хобби. На каждом стенде участников вас ждут оригинальные новогодние подарки, игрушки ручной работы, а также материалы для творческих проектов и идеи для украшения интерьера.

Каждый стенд – это небольшое путешествие в мир нового года, открывающее двери в уникальные творческие миры мастеров. После посещения «Формулы» невольно хочется взять в руки кисть или нитки и вновь обратиться к творчеству.

О проекте «Формула Рукоделия»

Для профессионалов индустрии «Формула Рукоделия» – это возможность наладить новые контакты и заявить о себе. Мастера рукоделия собираются здесь, чтобы обменяться опытом, найти новых поставщиков, а также запастись свежими идеями для своих творческих проектов. Многие участники начинают собственные дела, вдохновившись увиденным на выставке.

Тема выставки: книга – лучший друг!

Новый год – это время чудес. Книги же являются настоящими волшебниками, рассказывая истории и открывая новые горизонты. Давайте вспомним о наших верных спутниках с детства – книгах, особенно тех, которые посвящены рукоделию и творчеству.

Участники выставки

На «Формуле Рукоделия» вас ждут около 200 участников:

  • компании-производители и дистрибьюторы товаров для творчества и рукоделия,
  • магазины,
  • студии,
  • частные мастера и дизайнеры,
  • издательства,
  • учебные центры,
  • благотворительные организации.

Программа мероприятий выставки

  • более 100 разнообразных мастер-классов,
  • конкурсы, лотереи и розыгрыши призов!
  • авторские экспозиции и красочные фотозоны.

Дата и место проведения

Выставка проходит:

  • с 18 по 20 декабря с 10:00 до 19:00,
  • 21 декабря с 10:00 до 17:00 (вход с 14:00 бесплатный).

Место проведения: торгово-выставочный комплекс «Тишинка» (г. Москва, Тишинская площадь, д.1, м. Белорусская и Маяковская).

«Тишинка» — это известная площадка, где проходят различные творческие выставки. Здесь также есть уютный фудкорт и зоны для отдыха, что делает ее идеальной для посещения всей семьей.

Откройте секрет своего идеального хобби вместе с «Формулой Рукоделия»!

