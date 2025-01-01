«Формула Рукоделия» – это мероприятие для всех, кто ценит творчество, живое общение и созидательное времяпрепровождение. Здесь можно получить вдохновение и найти уникальные подарки ручной работы.
Это удивительное событие посвящено рукоделию и различным творческим хобби. На каждом стенде участников вас ждут оригинальные новогодние подарки, игрушки ручной работы, а также материалы для творческих проектов и идеи для украшения интерьера.
Каждый стенд – это небольшое путешествие в мир нового года, открывающее двери в уникальные творческие миры мастеров. После посещения «Формулы» невольно хочется взять в руки кисть или нитки и вновь обратиться к творчеству.
Для профессионалов индустрии «Формула Рукоделия» – это возможность наладить новые контакты и заявить о себе. Мастера рукоделия собираются здесь, чтобы обменяться опытом, найти новых поставщиков, а также запастись свежими идеями для своих творческих проектов. Многие участники начинают собственные дела, вдохновившись увиденным на выставке.
Новый год – это время чудес. Книги же являются настоящими волшебниками, рассказывая истории и открывая новые горизонты. Давайте вспомним о наших верных спутниках с детства – книгах, особенно тех, которые посвящены рукоделию и творчеству.
На «Формуле Рукоделия» вас ждут около 200 участников:
Выставка проходит:
Место проведения: торгово-выставочный комплекс «Тишинка» (г. Москва, Тишинская площадь, д.1, м. Белорусская и Маяковская).
«Тишинка» — это известная площадка, где проходят различные творческие выставки. Здесь также есть уютный фудкорт и зоны для отдыха, что делает ее идеальной для посещения всей семьей.
Откройте секрет своего идеального хобби вместе с «Формулой Рукоделия»!