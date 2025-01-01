Осенняя «Формула Рукоделия» в Москве

«Формула Рукоделия» – это не просто крупнейшая выставка рукоделия в России, а настоящий праздник для всех, кто ценит творчество и живое общение. Заходите, если хотите не только пополнить запасы материалов для рукоделия, но и зарядиться вдохновением, новыми идеями и хорошими эмоциями. Здесь ощущается чувство общности: вы окажетесь «среди своих» - увлечённых и креативных людей.

Что Ждет Гостей?

Посетители возвращаются на «Формулу Рукоделия» из года в год! Вот, что вы можете найти на выставке:

Широкий ассортимент товаров для рукоделия и авторских подарков, включая акции и специальные предложения.

Уникальная возможность увидеть и потрогать все те материалы, которые вы увидели в интернет-магазинах.

Знакомство с любимыми мастерами, их новыми работами и обмен опытом.

Мастер-классы, где вы сможете получить новые знания и навыки.

Возможности для Предпринимателей

Выставка также несет в себе ценность для бизнесменов:

Установление полезных контактов и обмен опытом в индустрии рукоделия и творческого хобби.

Возможность заявить о себе на рукодельном рынке и найти новых поставщиков.

Получение обратной связи от клиентов, а также оценка своих сил для создания собственного бизнеса.

Участники Выставки

На «Формуле Рукоделия» вас ждут около 300 участников, среди которых:

Производители и дистрибьюторы товаров для творчества.

Магазины и студии, частные мастера и дизайнеры.

Издательства, учебные центры и благотворительные организации.

Программа Мероприятий

Выставка предлагает насыщенную программу:

Более 200 разнообразных мастер-классов.

Презентации новых коллекций и дефиле.

Танцевальное шоу и встречи с авторами книг по рукоделию.

Конкурсы, лотереи и розыгрыши призов.

Яркие авторские экспозиции и фотозоны.

Темы Выставки

На «Формуле Рукоделия» можно найти:

Вышивка: авторские схемы, наборы и эксклюзивные материалы.

авторские схемы, наборы и эксклюзивные материалы. Материалы для хобби: все для вышивки, вязания, шитья и декупажа.

все для вышивки, вязания, шитья и декупажа. Предметы ручной работы: одежда, украшения, керамика и многое другое.

одежда, украшения, керамика и многое другое. Книги и журналы: литература по рукоделию для всех интересующихся.

Приходите всей семьей!

«Формула Рукоделия» – это отличная возможность провести время с близкими и заняться любимым делом. Вход свободный!