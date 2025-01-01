Осенняя «Формула Рукоделия» в Москве
«Формула Рукоделия» – это не просто крупнейшая выставка рукоделия в России, а настоящий праздник для всех, кто ценит творчество и живое общение. Заходите, если хотите не только пополнить запасы материалов для рукоделия, но и зарядиться вдохновением, новыми идеями и хорошими эмоциями. Здесь ощущается чувство общности: вы окажетесь «среди своих» - увлечённых и креативных людей.
Что Ждет Гостей?
Посетители возвращаются на «Формулу Рукоделия» из года в год! Вот, что вы можете найти на выставке:
- Широкий ассортимент товаров для рукоделия и авторских подарков, включая акции и специальные предложения.
- Уникальная возможность увидеть и потрогать все те материалы, которые вы увидели в интернет-магазинах.
- Знакомство с любимыми мастерами, их новыми работами и обмен опытом.
- Мастер-классы, где вы сможете получить новые знания и навыки.
Возможности для Предпринимателей
Выставка также несет в себе ценность для бизнесменов:
- Установление полезных контактов и обмен опытом в индустрии рукоделия и творческого хобби.
- Возможность заявить о себе на рукодельном рынке и найти новых поставщиков.
- Получение обратной связи от клиентов, а также оценка своих сил для создания собственного бизнеса.
Участники Выставки
На «Формуле Рукоделия» вас ждут около 300 участников, среди которых:
- Производители и дистрибьюторы товаров для творчества.
- Магазины и студии, частные мастера и дизайнеры.
- Издательства, учебные центры и благотворительные организации.
Программа Мероприятий
Выставка предлагает насыщенную программу:
- Более 200 разнообразных мастер-классов.
- Презентации новых коллекций и дефиле.
- Танцевальное шоу и встречи с авторами книг по рукоделию.
- Конкурсы, лотереи и розыгрыши призов.
- Яркие авторские экспозиции и фотозоны.
Темы Выставки
На «Формуле Рукоделия» можно найти:
- Вышивка: авторские схемы, наборы и эксклюзивные материалы.
- Материалы для хобби: все для вышивки, вязания, шитья и декупажа.
- Предметы ручной работы: одежда, украшения, керамика и многое другое.
- Книги и журналы: литература по рукоделию для всех интересующихся.
Приходите всей семьей!
«Формула Рукоделия» – это отличная возможность провести время с близкими и заняться любимым делом. Вход свободный!