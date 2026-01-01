Форель
16+
О концерте

Фортепианный квинтет Шуберта «Форель»

Приглашаем вас насладиться великолепным исполнением фортепианного квинтета Франца Шуберта «Форель». Это произведение, полное жизни и ярких образов, трудно забыть после первого прослушивания.

Очарование музыки

Шуберт создал свой знаменитый романс, описывающий прекрасную природу и радость жизни, где главными героями являются резвящаяся форель и заботливый рыбак. Слушая музыку, вы как будто переноситесь на берег живописного австрийского ручья, слышите звуки воды, всплески и журчание, которые создают ощущение беззаботного счастья.

Исполнение и участники

В исполнении квартета музыкантов в составе:

  • Александр Зинченко (скрипка)
  • Владимир Зинченко (альт)
  • Алексей Кудинов (виолончель)
  • Владимир Караулов (контрабас)
  • Константин Тюлькин (фортепиано)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться шедевром классической музыки, который продолжает восхищать слушателей по всему миру!

Июнь
27 июня суббота
17:45
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 350 ₽

