Фонтанка Sup session

10-летие фестиваля Фонтанка SUP в клубе А2

Приглашаем вас отметить юбилей легендарного фестиваля Фонтанка SUP и 25 лет сайта Фонтанка.ру! В честь этих событий мы организуем самую громкую вечеринку лета с участием известных артистов.

Звезды на сцене

На вечеринке выступят:

Группа Мираж

Татьяна Буланова

Группа За4ертой

Игорь Корнелюк с программой «ГОРОД КОТОРОГО НЕТ»

Развлечения и призы

Вас ждут бары, музыка и танцы! Кроме того, мы разыграем множество эксклюзивных дизайнерских досок от Фонтанки SUP и не только. Сушите весла после заплыва и приезжайте на нашу вечеринку!

Информация о мероприятии

Дата и время: 2 августа, 20:00

Место: Клуб А2, пр. Медиков, 3

Билеты и зоны

Количество билетов ограничено. Ознакомьтесь с категориями билетов:

Танцпол (Входной билет) — доступ в танцевальный партер, возможность стоять и наслаждаться концертом.

— доступ в танцевальный партер, возможность стоять и наслаждаться концертом. VIP-зона (Сектора) — повышенный комфорт с отдельным входом (расположен во дворе, необходимо пройти через арку), отдельным гардеробом и обслуживанием официантами по меню (напитки и закуски оплачиваются отдельно).

VIP-Сектор дает возможность сидеть на втором этаже согласно указанному месту в билете. Обратите внимание: сектора А (целиком) и D (2 ряд) имеют ограниченную видимость.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!