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Фонтанка Sup session
Киноафиша Фонтанка Sup session

Фонтанка Sup session

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

10-летие фестиваля Фонтанка SUP в клубе А2

Приглашаем вас отметить юбилей легендарного фестиваля Фонтанка SUP и 25 лет сайта Фонтанка.ру! В честь этих событий мы организуем самую громкую вечеринку лета с участием известных артистов.

Звезды на сцене

На вечеринке выступят:

  • Группа Мираж
  • Татьяна Буланова
  • Группа За4ертой
  • Игорь Корнелюк с программой «ГОРОД КОТОРОГО НЕТ»

Развлечения и призы

Вас ждут бары, музыка и танцы! Кроме того, мы разыграем множество эксклюзивных дизайнерских досок от Фонтанки SUP и не только. Сушите весла после заплыва и приезжайте на нашу вечеринку!

Информация о мероприятии

Дата и время: 2 августа, 20:00
Место: Клуб А2, пр. Медиков, 3

Билеты и зоны

Количество билетов ограничено. Ознакомьтесь с категориями билетов:

  • Танцпол (Входной билет) — доступ в танцевальный партер, возможность стоять и наслаждаться концертом.
  • VIP-зона (Сектора) — повышенный комфорт с отдельным входом (расположен во дворе, необходимо пройти через арку), отдельным гардеробом и обслуживанием официантами по меню (напитки и закуски оплачиваются отдельно).

VIP-Сектор дает возможность сидеть на втором этаже согласно указанному месту в билете. Обратите внимание: сектора А (целиком) и D (2 ряд) имеют ограниченную видимость.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 3000 ₽

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