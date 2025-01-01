Фонтанка Sup session

Приглашаем вас отметить юбилей легендарного фестиваля Фонтанка SUP и 25 лет сайта Фонтанка.ру! В честь этих событий мы организуем самую громкую вечеринку лета с участием известных артистов.
На вечеринке выступят:
Вас ждут бары, музыка и танцы! Кроме того, мы разыграем множество эксклюзивных дизайнерских досок от Фонтанки SUP и не только. Сушите весла после заплыва и приезжайте на нашу вечеринку!
Дата и время: 2 августа, 20:00
Место: Клуб А2, пр. Медиков, 3
Количество билетов ограничено. Ознакомьтесь с категориями билетов:
VIP-Сектор дает возможность сидеть на втором этаже согласно указанному месту в билете. Обратите внимание: сектора А (целиком) и D (2 ряд) имеют ограниченную видимость.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!