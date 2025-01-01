«Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина

Народный артист России Сергей Жилин представит свою новую программу «Чайковский in jazz. Времена года. NEW». Это уникальное музыкальное событие объединит классические произведения великого композитора и современные джазовые аранжировки.
В программе будут звучать знакомые мелодии из «Времен года» Чайковского, переосмысленные в джазовом ключе. Жилин, известный своей способностью сочетать разные музыкальные жанры, подарит зрителям возможность увидеть классическую музыку с новой стороны.
Приходите и окунитесь в мир, где классическая музыка встречает джаз!