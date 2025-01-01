«Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина

Новый джазовый проект Сергея Жилина в клубе Игоря Бутмана в Петербурге

Народный артист России Сергей Жилин представит свою новую программу «Чайковский in jazz. Времена года. NEW». Это уникальное музыкальное событие объединит классические произведения великого композитора и современные джазовые аранжировки.

О программе

В программе будут звучать знакомые мелодии из «Времен года» Чайковского, переосмысленные в джазовом ключе. Жилин, известный своей способностью сочетать разные музыкальные жанры, подарит зрителям возможность увидеть классическую музыку с новой стороны.

Интересные факты

Сергей Жилин — не только пианист, но и композитор, аранжировщик и педагог, который активно развивает джазовую сцену в России.

Проект «Чайковский in jazz» уже успел завоевать популярность на различных музыкальных фестивалях.

Приходите и окунитесь в мир, где классическая музыка встречает джаз!