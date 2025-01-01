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«Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина
Киноафиша «Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина

«Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый джазовый проект Сергея Жилина в клубе Игоря Бутмана в Петербурге

Народный артист России Сергей Жилин представит свою новую программу «Чайковский in jazz. Времена года. NEW». Это уникальное музыкальное событие объединит классические произведения великого композитора и современные джазовые аранжировки.

О программе

В программе будут звучать знакомые мелодии из «Времен года» Чайковского, переосмысленные в джазовом ключе. Жилин, известный своей способностью сочетать разные музыкальные жанры, подарит зрителям возможность увидеть классическую музыку с новой стороны.

Интересные факты

  • Сергей Жилин — не только пианист, но и композитор, аранжировщик и педагог, который активно развивает джазовую сцену в России.
  • Проект «Чайковский in jazz» уже успел завоевать популярность на различных музыкальных фестивалях.

Приходите и окунитесь в мир, где классическая музыка встречает джаз!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽

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