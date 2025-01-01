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«Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина
Билеты от 2000₽
Киноафиша «Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина

«Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Чайковский в джазовом звучании в клубе Игоря Бутмана

Народный артист России Сергей Жилин представляет новую программу «Чайковский in jazz. Времена года. NEW». Этот уникальный проект объединяет классическую музыку Петра Ильича Чайковского с джазовыми импровизациями, создавая оригинальное звучание, которое привлечет как поклонников классики, так и любителей джаза.

О программе

В программе «Чайковский in jazz» зрители смогут услышать известные произведения композитора в новом свете. Особое внимание уделено знаменитым «Временам года», которые будут интерпретированы с использованием джазовых ритмов и современных аранжировок.

Что ожидать?

Сергей Жилин, известный своей виртуозной игрой на фортепиано и уникальным стилем исполнения, обещает незабываемый вечер. В программе примут участие талантливые музыканты, которые добавят в выступление элементы импровизации и новые музыкальные идеи.

Интересные факты

  • Сергей Жилин является обладателем множества наград и премий за вклад в развитие джазовой музыки в России.
  • Чайковский, несмотря на свое классическое наследие, вдохновлял многих современных музыкантов на создание новых интерпретаций его произведений.
  • Программа «Чайковский in jazz» уже имела успех на различных музыкальных фестивалях, завоевав признание зрителей и критиков.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где классика встречается с джазом. Приходите на концерт Сергея Жилина и насладитесь магией музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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