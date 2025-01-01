«Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина

Чайковский в джазовом звучании в клубе Игоря Бутмана

Народный артист России Сергей Жилин представляет новую программу «Чайковский in jazz. Времена года. NEW». Этот уникальный проект объединяет классическую музыку Петра Ильича Чайковского с джазовыми импровизациями, создавая оригинальное звучание, которое привлечет как поклонников классики, так и любителей джаза.

О программе

В программе «Чайковский in jazz» зрители смогут услышать известные произведения композитора в новом свете. Особое внимание уделено знаменитым «Временам года», которые будут интерпретированы с использованием джазовых ритмов и современных аранжировок.

Что ожидать?

Сергей Жилин, известный своей виртуозной игрой на фортепиано и уникальным стилем исполнения, обещает незабываемый вечер. В программе примут участие талантливые музыканты, которые добавят в выступление элементы импровизации и новые музыкальные идеи.

Интересные факты

Сергей Жилин является обладателем множества наград и премий за вклад в развитие джазовой музыки в России.

Чайковский, несмотря на свое классическое наследие, вдохновлял многих современных музыкантов на создание новых интерпретаций его произведений.

Программа «Чайковский in jazz» уже имела успех на различных музыкальных фестивалях, завоевав признание зрителей и критиков.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где классика встречается с джазом. Приходите на концерт Сергея Жилина и насладитесь магией музыки!