Спектакль Фонарь скамейка урна

История одной самой обычной скамейки

Перед вами история одной, на первый взгляд, обычной уличной скамейки. Однако у нее есть не только спинка и ножки — у нее есть глаза, уши и сердце. День за днем она безмолвно наблюдает за жизнью вокруг, становясь хранительницей чужих тайн, встреч, расставаний и признаний.

Скамейка — это граница между движением и покоем, между шумом улицы и тишиной размышлений. На ней пересекаются пути тех, кто ищет, теряет и находит. Мы не мыслим своей жизни без нее — как и она невозможна без нас.

Зрителя ждет бурлящий и яркий калейдоскоп характеров и жизненных ситуаций. Здесь переплетаются времена года, эпохи и сюжетные линии. Через эту лавочку проходят все человеческие эмоции: счастье и любовь, обида и разочарование, смех и слезы. На ней сидят, лежат, стоят, спят: старики и дети, представители разных социальных слоев, влюбленные, дама с собачкой и городская сумасшедшая. Каждый из них привносит в историю свою уникальность.

Её спешат занять, порой обижают, но наша лавочка открыта всегда для всех без исключения.

В этом спектакле нет главных и второстепенных ролей. Каждый, кто присел на секунду, оставляет частичку себя. Поэтому эта скамейка — не просто предмет. Она — память. Память о нас.