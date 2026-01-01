Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фонарь скамейка урна
Киноафиша Фонарь скамейка урна

Спектакль Фонарь скамейка урна

16+
Возраст 16+

О спектакле

История одной самой обычной скамейки

Перед вами история одной, на первый взгляд, обычной уличной скамейки. Однако у нее есть не только спинка и ножки — у нее есть глаза, уши и сердце. День за днем она безмолвно наблюдает за жизнью вокруг, становясь хранительницей чужих тайн, встреч, расставаний и признаний.

Скамейка — это граница между движением и покоем, между шумом улицы и тишиной размышлений. На ней пересекаются пути тех, кто ищет, теряет и находит. Мы не мыслим своей жизни без нее — как и она невозможна без нас.

Зрителя ждет бурлящий и яркий калейдоскоп характеров и жизненных ситуаций. Здесь переплетаются времена года, эпохи и сюжетные линии. Через эту лавочку проходят все человеческие эмоции: счастье и любовь, обида и разочарование, смех и слезы. На ней сидят, лежат, стоят, спят: старики и дети, представители разных социальных слоев, влюбленные, дама с собачкой и городская сумасшедшая. Каждый из них привносит в историю свою уникальность.

Её спешат занять, порой обижают, но наша лавочка открыта всегда для всех без исключения.

В этом спектакле нет главных и второстепенных ролей. Каждый, кто присел на секунду, оставляет частичку себя. Поэтому эта скамейка — не просто предмет. Она — память. Память о нас.

Купить билет на спектакль Фонарь скамейка урна

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
10 октября суббота
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 650 ₽

Фотографии

Фонарь скамейка урна Фонарь скамейка урна Фонарь скамейка урна

В ближайшие дни

Сказка о том, как ежик варенье варил
0+
Детский Интерактивный

Сказка о том, как ежик варенье варил

26 сентября в 11:00 Выборгский ДК
от 1300 ₽
Сирано де Бержерак
12+
Премьера Драма

Сирано де Бержерак

18 августа в 19:15 Легенда
от 2400 ₽
Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту
0+
Детский Кукольный

Сказка про Эльфика, Звездочку и Флейту

23 августа в 11:00 Фонарик. Театр для детей в старинном замке
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше