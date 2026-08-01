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Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort
Киноафиша Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort

Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort

16+
Возраст 16+

О концерте

Фольклорное действо «Сквозь» в Александринском театре

На Новой сцене Александринского театра пройдет фольклорное действо «Сквозь» от творческого объединения mader nort. Это уникальное мероприятие сочетает в себе современные музыкальные жанры, такие как рок и фольклор, с авторской хореографией и обрядовостью, создавая атмосферу академического андеграунда. Артисты представят новый взгляд на цикличность жизни и амбивалентность смерти.

Тематика спектакля

Действо основано на идее, что жизнь состоит из череды обрядов, которые пронизывают наше существование, а смерть является естественным переходом и обновлением, присущим традиционному русскому восприятию мира. Смерть предстает здесь в роли непрошенного, но чуткого спутника жизни, открывающего глаза на её красоту.

Культурный код и современность

«Сквозь» — это попытка расшифровать русский культурный код и обнажить живые традиции, соединяющие песню и колокольный звон с «искрой электричества» в груди, как завещал музыкант Александр Башлачёв. Премьера прошла в 2024 году в рамках конференции «Экран» на Новой сцене Александринского театра.

Создатели спектакля

Обновленную версию фольклорного действа представляют артисты mader nort совместно с творческой лабораторией «Переплёт». Композиторы Ярослав Коваленко и Владислав Федоров создали музыкальное оформление, а хореографией занималась Мария Пивень.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, где традиция встречается с современностью!

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а

Фотографии

Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort

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