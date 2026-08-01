Фольклорное действо «Сквозь». Творческое объединение mader nort

Фольклорное действо «Сквозь» в Александринском театре

На Новой сцене Александринского театра пройдет фольклорное действо «Сквозь» от творческого объединения mader nort. Это уникальное мероприятие сочетает в себе современные музыкальные жанры, такие как рок и фольклор, с авторской хореографией и обрядовостью, создавая атмосферу академического андеграунда. Артисты представят новый взгляд на цикличность жизни и амбивалентность смерти.

Тематика спектакля

Действо основано на идее, что жизнь состоит из череды обрядов, которые пронизывают наше существование, а смерть является естественным переходом и обновлением, присущим традиционному русскому восприятию мира. Смерть предстает здесь в роли непрошенного, но чуткого спутника жизни, открывающего глаза на её красоту.

Культурный код и современность

«Сквозь» — это попытка расшифровать русский культурный код и обнажить живые традиции, соединяющие песню и колокольный звон с «искрой электричества» в груди, как завещал музыкант Александр Башлачёв. Премьера прошла в 2024 году в рамках конференции «Экран» на Новой сцене Александринского театра.

Создатели спектакля

Обновленную версию фольклорного действа представляют артисты mader nort совместно с творческой лабораторией «Переплёт». Композиторы Ярослав Коваленко и Владислав Федоров создали музыкальное оформление, а хореографией занималась Мария Пивень.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, где традиция встречается с современностью!