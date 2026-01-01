"Фолкъ-Толкъ": традиции Урала в современном формате

Коллектив «Фолкъ-ТолкЪ» представляет уникальную программу, основанную на традициях уральского фольклора. Это этнокультурное объединение энтузиастов живо и ярко знакомит зрителей с культурным наследием своего региона.

Основой репертуара «Фолкъ-ТолкЪ» являются материалы из фольклорных экспедиций по уральским деревням. Каждый номер, каждая песня и игра берут начало в традициях, которые передавались из поколения в поколение.

Коллектив также ведет свою студию, где обучает традиционному пению и рассказывает об обычаях края. Это отличный способ углубиться в культуру и разнообразить свои знания о народных традициях.

Если сравнивать, то Уральский хор представляет собой академическую классику, в то время как «Фолкъ-ТолкЪ» предлагает захватывающее событие, позволяющее увидеть, как наши предки веселились сто лет назад.