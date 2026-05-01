Фолк-шоу от народного хора Москвы «Хоросапиенс Фолк»
12+
О концерте

Фолк-шоу «Хоросапиенс — человек поющий» в театре «Русская песня»

30 мая 2026 года в театре «Русская песня» состоится фолк-шоу от Творческого объединения «Хоросапиенс — человек поющий». Концерт приурочен к юбилею народного хора «Хоросапиенс Фолк» и соберёт на одной сцене 9 хоров из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Новый взгляд на русский хор

Приготовьтесь к настоящему фолк-апокалипсису! В этот вечер зрители увидят уникальное сочетание этнического вокала и рок-ритмов, а также драйв народных инструментов и боди-перкашн. Погрузитесь в атмосферу, где русская тоска встречает фолк-фьюжн, и забыть о привычном звучании народного хора.

Музыкальное путешествие по истории

Программа шоу — это настоящий музыкальный атлас: от уральских проголосных песен до курских плясовых. Зрители смогут насладиться современными хитами, такими как «От Волги до Енисея» и «Ты неси меня река» группы «Любэ», а также «Плывет веночек» Кадышевой и «Матушка-земля» Куртуковой. В центре программы — культовая песня «Одного» с уникальным славянским взглядом.

Гости вечера

На сцене выступят не только участники хора, но и артисты классических хоров «Хоросапиенс» из разных уголков России, которые продемонстрируют мощь академического пения. Более 150 артистов создадут незабываемый музыкальный опыт, а лучшие инструменталисты Москвы обеспечат душевный вайб праздника.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события! На шоу будет представлено лучшее из народного творчества и современные интерпретации, которые стала важной частью музыкального ландшафта России.

30 мая суббота
14:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
