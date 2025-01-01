Меню
Фолк-елка в Нирване
18+
О концерте

Фолк-ёлка в клубе «Нирвана»

Колесо года дало полный оборот, и это значит, что пора отмечать Новый год! Грандиозная фолк-ёлка в самом сердце столицы Урала ждёт вас. Приготовьтесь к веселью всю ночь напролёт!

Музыкальные сюрпризы на сцене

На мероприятии выступят крутые команды:

  • Морроз (Магнитогорск) - настоящие музыканты с высокогорными ветрами Урала и загадками сибирских лесов.
  • Огненный Топор - викинг-метал группа, погружающая в мир викингской мифологии и эпических сражений.
  • Белогорье (Миасс) - фэнтези-фолк-рок проект, который перенесёт вас в мир фавнов, эльфов, оборотней и драконов.
  • Украли клевер - самый ирландский коллектив Екатеринбурга, зарядит вас зелёным настроением.
  • Vanessadd - мрачные уральские сказки, соединяющие светлые фолковые мотивы с мрачными гитарными звуками.
  • Scotch’n’Beer Band - бравые музыканты исполнят народные песни в рок-обработке и кельтские версии популярных хитов.

Танцевальная поддержка и ярмарка

На ёлке вас также ждёт танцевальная поддержка от клуба ирландских танцев Shaun the Sheep. Не упустите возможность приобрести уникальные сувениры: на ярмарке будут представлены мерч группы и изделия ручной работы от мастерской NAKOVAL.

Приходите на фолк-ёлку в клуб «Нирвана» - это будет незабываемое событие, наполненное музыкой и весельем!

Январь
8 января четверг
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1000 ₽

