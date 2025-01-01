Меню
Фокусы со всего мира
Киноафиша Фокусы со всего мира

Спектакль Фокусы со всего мира

Продолжительность 1 час 20 минут

О концерте/спектакле

Магическое шоу «Фокусы со всего Мира» в Екатеринбурге

Лауреаты международных конкурсов и фестивалей, иллюзионный дуэт Марина и Михаил Бастраковы приглашают вас на незабываемое магическое шоу для больших детей и маленьких взрослых — «Фокусы со всего Мира». Это представление станет настоящим праздником для любителей волшебства и иллюзий.

Что вас ждет?

В программе шоу собраны самые популярные фокусы лучших иллюзионистов нашей планеты, охватывающие всю историю человечества. В этом удивительном представлении каждый зритель сможет стать частью магии, ведь в нем участвуют почти все присутствующие. Подготовьтесь быть пораженными невероятными трюками и иллюзиями, которые заставят вас поверить в невозможное.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс увидеть удивительное шоу, которое порадует как детей, так и взрослых. Приходите с друзьями и семьей, чтобы разделить эту магическую атмосферу и создать незабываемые воспоминания.

Спектакль пройдет в ближайшие выходные. Убедитесь, что вы не пропустите это уникальное событие, и забронируйте свои билеты уже сегодня!

В ролях
Марина Бастракова
Михаил Бастраков

Фотографии

