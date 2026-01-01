Оповещения от Киноафиши
Фокусы-Покусы
Фокусы-Покусы

Спектакль Фокусы-Покусы

0+
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль для детей: волшебство и фокусы на театральной сцене

В Доме актёра состоится интерактивный спектакль для детей, где главный герой, озорной клоун Кузя, мечтает стать волшебником. Однако пока у него не получается реализовать свою мечту. На помощь ему приходит Волшебник Мокус, который открывает секреты волшебства. Вместе с Кузей и детьми они отправляются на поиски Птицы Исполнения Желаний.

Зрители и их родители окунутся в мир фокусов, задорной музыки и веселья. Спектакль предназначен для семей с детьми, которые любят магию и интерактивные представления.

Что ждёт маленьких зрителей?

Дети от трёх лет смогут не только смотреть, но и участвовать в представлении. Кузя и Мокус научат их, как правильно загадать желания, и расскажут, откуда берётся волшебство. Ребятам предстоит отыскать волшебную Птицу Исполнения Желаний, узнать, где она обитает, и как её приманить. В процессе они будут развлекаться, осваивая «волшебную силу».

Сюрприз для маленьких волшебников

В завершении спектакля всех маленьких волшебников ждёт приятный сюрприз, что сделает этот день незабываемым для них и их родителей.

В других городах
Март
28 марта суббота
11:00
Красноярский дом актера Красноярск, Бограда, 26
от 500 ₽

