Хореодрама по Достоевскому в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В БДТ имени Г.А. Товстоногова состоится захватывающая хореодрама по мотивам произведений Ф.М. Достоевского — «Игрок» и «Преступление и наказание». Режиссёр и хореограф Евгений Козлов, основной силой труппы «До-Театр», исследует глубинные психологические аспекты романов Достоевского через синтез театральных форм, включая оперу, танец, физический театр и драматургию.

Смысловые игры и концепция спектакля

Проект носит интригующее название «Ф.М. Игры», отсылающее как к Фёдору Михайловичу, так и к музыкальному термину FM — «изменение диапазона звучания» (frequency modulation). Отсюда возникает множество параллелей: игры, которые ведутся по правилам Достоевского, и игра, полная азарта, которому он был подвержен.

Цитаты и размышления о жизни

«Играем на все, что у нас есть: на остаток жизни, на честь, славу, достоинство. Достоевский поднимает вечные вопросы: во что мы верим? Что мы ставим на кон? Вся наша жизнь, как и театр — игра, и ставки в ней не всегда материальны. Мы вступаем в игру, чтобы добиться чего-то, доказать себе и окружающим, утвердиться в своих убеждениях», — говорит режиссёр Евгений Козлов.

О режиссёре

Евгений Козлов основал труппу физического и танцевального театра «До-Театр» в 1988 году в Ленинграде. Его постановки были трижды отмечены наградами на Эдинбургском фестивале искусств (в 1999, 2001 и 2007 годах) и номинировались на Total Theatre Award, «Золотую маску» и другие престижные премии.

Спектакль «Ф.М. Игры» станет интересным событием для зрителей, которые ценят глубокие психологические исследования и экспериментальные театральные формы. Не упустите возможность погрузиться в мир Достоевского и насладиться уникальной хореографией!