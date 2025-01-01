Меню
Флюид-арт. Новогодние шары
12+
О выставке

Новогодний мастер-класс по созданию ёлочных игрушек

Создание ёлочных игрушек своими руками — отличный способ поднять настроение в преддверии любимого семейного праздника. На мастер-классе под руководством профессионального художника Анастасии Филипповой участники смогут изготавливать новогодние шары в технике Флюид Арт.

Что такое Флюид Арт?

Флюид Арт (Fluid Art) — это уникальная техника рисования жидким акрилом. В процессе работы создаются затейливые узоры и переливы цветов, которые словно само собой формируются на поверхности. Это не только творческий процесс, но и арт-терапия, способная поднять настроение каждому участнику.

Создание уникальных шедевров

На мастер-классе вам потребуется только развести жидкий акрил и, наливая его на шар, создавать свои личные шедевры. Участники произведут 4 новогодних шара за 2 часа. Подарки, сделанные своими руками, дарят особое тепло и атмосферу праздника, так как в них вложены забота и внимательность.

Что взять с собой?

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, чтобы полностью насладиться процессом творчества и оставить добрые воспоминания о нашем мастер-классе.

Декабрь
13 декабря суббота
19:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽
14 декабря воскресенье
19:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽
15 декабря понедельник
20:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽
20 декабря суббота
19:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽
21 декабря воскресенье
19:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽
22 декабря понедельник
20:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽
27 декабря суббота
19:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽
28 декабря воскресенье
19:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 1800 ₽

