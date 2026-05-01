Flying Fish. Грузинская дорога

Этническая музыка и современный джаз в исполнении Flying Fish в Зарядье

В МКЗ «Зарядье» выступит коллектив Flying Fish под руководством Дмитрия Игнатова, известного своими проектами «Seven Eight Band», «Varevo» и сотрудничеством с группой Анны Гофман и «The Dartz». В программе ансамбля — этническая грузинская музыка в уникальных аранжировках, которые объединяют современные и традиционные звучания.

Зрителей ждёт захватывающее выступление, наполненное интерактивными элементами и импровизациями. Екатерина Надареишвили (Эка), талантливая певица и мастер различных стилей, представит программу, которая порадует любителей этнической музыки и джаза.

Состав коллектива

В состав Flying Fish входят:

Екатерина Надареишвили — вокал

Дмитрий Игнатов — уд, бузуки, флейты

Анна Бёме — рояль, калимба

Aлеко Кочаури — пандури, саламури

Анатолий Кожаев — бас, контрабас

Олег Грымов — саксофон, флейта

Олег Маряхин — саксофон

Дмитрий Фролов — кахон

Данил Джигкаев — доул

О проекте Flying Fish

Ансамбль Flying Fish известен своей способностью соединять этническую музыку и современный джаз на экзотических инструментах. Их композиции, полные многоплановости и чарующего звучания, поражают своим разнообразием и красотой. Дмитрий Игнатов, как руководитель проекта, активно работает на стыке этники, электроники и современного джаза с 1998 года, уделяя особое внимание уникальному звучанию коллектива.

Выступление коллектива станет настоящим событием для всех, кто ценит качество и креативный подход к музыкальному искусству.