Flying Fish. Грузинская дорога
Flying Fish. Грузинская дорога

Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Этническая музыка и современный джаз в исполнении Flying Fish в Зарядье

В МКЗ «Зарядье» выступит коллектив Flying Fish под руководством Дмитрия Игнатова, известного своими проектами «Seven Eight Band», «Varevo» и сотрудничеством с группой Анны Гофман и «The Dartz». В программе ансамбля — этническая грузинская музыка в уникальных аранжировках, которые объединяют современные и традиционные звучания.

Зрителей ждёт захватывающее выступление, наполненное интерактивными элементами и импровизациями. Екатерина Надареишвили (Эка), талантливая певица и мастер различных стилей, представит программу, которая порадует любителей этнической музыки и джаза.

Состав коллектива

В состав Flying Fish входят:

  • Екатерина Надареишвили — вокал
  • Дмитрий Игнатов — уд, бузуки, флейты
  • Анна Бёме — рояль, калимба
  • Aлеко Кочаури — пандури, саламури
  • Анатолий Кожаев — бас, контрабас
  • Олег Грымов — саксофон, флейта
  • Олег Маряхин — саксофон
  • Дмитрий Фролов — кахон
  • Данил Джигкаев — доул

О проекте Flying Fish

Ансамбль Flying Fish известен своей способностью соединять этническую музыку и современный джаз на экзотических инструментах. Их композиции, полные многоплановости и чарующего звучания, поражают своим разнообразием и красотой. Дмитрий Игнатов, как руководитель проекта, активно работает на стыке этники, электроники и современного джаза с 1998 года, уделяя особое внимание уникальному звучанию коллектива.

Выступление коллектива станет настоящим событием для всех, кто ценит качество и креативный подход к музыкальному искусству.

28 мая четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

