Flying Fish. Грузинская дорога

В МКЗ «Зарядье» выступит коллектив Flying Fish под руководством Дмитрия Игнатова, известного своими проектами «Seven Eight Band», «Varevo» и сотрудничеством с группой Анны Гофман и «The Dartz». В программе ансамбля — этническая грузинская музыка в уникальных аранжировках, которые объединяют современные и традиционные звучания.
Зрителей ждёт захватывающее выступление, наполненное интерактивными элементами и импровизациями. Екатерина Надареишвили (Эка), талантливая певица и мастер различных стилей, представит программу, которая порадует любителей этнической музыки и джаза.
Ансамбль Flying Fish известен своей способностью соединять этническую музыку и современный джаз на экзотических инструментах. Их композиции, полные многоплановости и чарующего звучания, поражают своим разнообразием и красотой. Дмитрий Игнатов, как руководитель проекта, активно работает на стыке этники, электроники и современного джаза с 1998 года, уделяя особое внимание уникальному звучанию коллектива.
