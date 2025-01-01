Опера «Тоска»: классика Джакомо Пуччини в режиссуре Юрия Александрова

«Тоска» – это не просто опера, а захватывающая история о любви и ревности на фоне наполеоновских войн. Ее основой стало либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы, написанное по пьесе Викторьена Сарду, в которой блистала легендарная Сара Бернар. Несмотря на то что пьеса со временем забыта, опера продолжает жить благодаря музыке Пуччини, которая с безошибочной точностью воздействует на эмоции слушателя.

Интересный факт: в оригинале опера включает арии, которые были добавлены по просьбе первой исполнительницы роли Тоски. Арию «Vissi d'arte» сопрано исполняет в момент, когда пытается достучаться до небес, что делает этот момент особенно трогательным.

Джакомо Пуччини: Жизнь, Полная Любви и Страсти

Джакомо Пуччини (1858-1924) сам прожил жизнь, достойную своих персонажей. В юности он прошел 20 километров пешком до Пизы, чтобы услышать «Аиду» Верди, и с тех пор решил стать композитором. Пуччини создал всего двенадцать опер, но три из них – «Богема», «Тоска» и «Мадам Баттерфляй» – стали настоящими шедеврами.

Постановка «Тоски» в САТОБ

Нынешняя постановка «Тоски» в Самарском академическом театре оперы и балета (САТОБ) станет уже шестой по счету. Опера здесь ставилась в 1933, 1941, 1950, 1963 и 1982 годах. Интересно, что начиная с 1963 года, опера получила название «Флория Тоска» в соответствии с практикой ленинградских театров.

В 1982 году сценографом этой оперы выступил Вячеслав Окунев. Спустя три десятилетия он снова вернулся в Самару, чтобы работать над новой постановкой.

Команда Постановки

Дирижер-постановщик: Александр Анисимов

Александр Анисимов Режиссер-постановщик: Юрий Александров

Юрий Александров Художник-постановщик: Вячеслав Окунев

Вячеслав Окунев Хормейстер-постановщик: Ольга Сафронова

Ольга Сафронова Художник по свету: Ирина Вторникова

Ирина Вторникова Ассистент режиссера-постановщика: Татьяна Карпачёва

