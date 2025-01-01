Поет Флора Бичахчян

Флора Бичахчян — талантливая певица с уникальным стилем, сочетающим яркий вокал, харизматичную подачу и неподражаемое чувство юмора. Эта артистка неизменно очаровывает публику как на сцене, так и в студии.

Музыкальный стиль

Ее творчество охватывает множество жанров:

R&B

Соул

Джаз

Хип-хоп

Этнические мотивы

Флора гармонично объединяет эти стили, создавая музыку, которая резонирует с самой разной аудиторией.

Карьера и достижения

Участие в шоу : Юбилейный сезон вокального проекта «Голос-10» «Ну-ка, все вместе!» (1 и 2 сезоны)

Резиденции : Джаз-клуб Игоря Бутмана Уральский клуб «Everjazz» Музыкальный бар «Shalom Shanghai»

Фестивали и награды : Хедлайнер джазового фестиваля «Счастливые поют» (Алматы) Победительница фестивалей «Moscow Jazz Festival» (2023, 2024) и «Джаз на Иволге» (2021)



Текущие проекты

Флора работает над своим дебютным альбомом, который обещает стать событием в русскоязычной музыке. В альбоме прозвучат как новые композиции, так и уже известные хиты, написанные самой певицей. Этот проект отражает её неповторимый стиль и глубокую музыкальную душу.

Особенности образа

Флора известна своей самобытной внешностью и своенравным характером, что делает каждое её выступление уникальным и запоминающимся.

Певица продолжает покорять сердца любителей музыки, не боясь экспериментировать и выражать себя в самых разных жанрах.