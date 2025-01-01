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Flora
Билеты от 2500₽
Киноафиша Flora

Flora

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Поет Флора Бичахчян

Флора Бичахчян — талантливая певица с уникальным стилем, сочетающим яркий вокал, харизматичную подачу и неподражаемое чувство юмора. Эта артистка неизменно очаровывает публику как на сцене, так и в студии.

Музыкальный стиль

Ее творчество охватывает множество жанров:

  • R&B
  • Соул
  • Джаз
  • Хип-хоп
  • Этнические мотивы

Флора гармонично объединяет эти стили, создавая музыку, которая резонирует с самой разной аудиторией.

Карьера и достижения

  • Участие в шоу:

    • Юбилейный сезон вокального проекта «Голос-10»
    • «Ну-ка, все вместе!» (1 и 2 сезоны)

  • Резиденции:

    • Джаз-клуб Игоря Бутмана
    • Уральский клуб «Everjazz»
    • Музыкальный бар «Shalom Shanghai»

  • Фестивали и награды:

    • Хедлайнер джазового фестиваля «Счастливые поют» (Алматы)
    • Победительница фестивалей «Moscow Jazz Festival» (2023, 2024) и «Джаз на Иволге» (2021)

Текущие проекты

Флора работает над своим дебютным альбомом, который обещает стать событием в русскоязычной музыке. В альбоме прозвучат как новые композиции, так и уже известные хиты, написанные самой певицей. Этот проект отражает её неповторимый стиль и глубокую музыкальную душу.

Особенности образа

Флора известна своей самобытной внешностью и своенравным характером, что делает каждое её выступление уникальным и запоминающимся.

Певица продолжает покорять сердца любителей музыки, не боясь экспериментировать и выражать себя в самых разных жанрах.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2500 ₽
5 сентября
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

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